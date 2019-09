Cortesía Bravos FC Juárez



Jefferson Intriago Emocionado por enfrentar a América Todavía con la emoción de la victoria sobre Veracruz reflejada en el rostro, pero dando vuelta a la página rápidamente para concentrarse en el América, rival de mañana, el mediocampista de Bravos dijo que las Águilas serán un duro contrincante Eduardo Morán / El Diario

martes, 24 septiembre 2019 | 06:00

Todavía con la emoción de la victoria sobre Veracruz reflejada en el rostro, pero dando vuelta a la página rápidamente para concentrarse en el América, rival de mañana, Jefferson Intriago, mediocampista de Bravos, dijo que las Águilas serán un duro contrincante, pero que son precisamente esos los partidos que a él le gusta jugar.



“Ante Veracruz se hizo un buen trabajo, el equipo hizo un partido que planteó durante toda la semana, ahora tenemos un duro rival, a quien tenemos que afrontar y estar a la expectativa al cien por ciento en ese partido”, dijo ayer Jefferson al término del entrenamiento matutino del FC Juárez.



El ecuatoriano agregó que a él le llena de orgullo enfrentar a un rival como el América, que tiene grandes jugadores y considera que este partido será un reto importante para los Bravos, que además necesitan de los tres puntos para meterse al pelotón de mitad de tabla.



“Va a ser un partido que nos va a decir a nosotros en qué nivel estamos, o realmente si estamos o no estamos para por lo menos pelear y hacer un buen torneo. Si por mí fuera los jugara cada tres días ese tipo de partidos, yo la verdad estoy emocionado de que sea miércoles y poder jugar y realmente es un reto para mí y para todos los muchachos”, manifestó.



El jugador de 23 años dijo que los Bravos cuentan con un buen plantel, que han hecho buenos partidos, pero lamentablemente los resultados no los han acompañado.



“Si nos ponemos a hacer un balance de todos los partidos que hemos hecho, apartando el de Santos que nos sacó una gran diferencia, en los demás siempre hemos hecho grandes partidos. El del miércoles va a ser un lindo reto para todos nosotros”.



Y para evitar que se repita lo que pasó contra Santos, Intriago cree que no hay que respetar mucho al rival, se le debe tener respeto hasta cierto punto, pero cuando el árbitro da el pitazo es otra clase de partido, “así como ellos defienden lo suyo nosotros tenemos que defender lo nuestro, así que van a tener un duro rival los de América”.



-¿Personalmente cómo te sientes en el equipo?



“Me he sentido cómodo, pensé que me iba a costar mucho más, pero creo que también los compañeros me han ayudado a meterme mucho más rápido, aparte el juego que se juega aquí en la Liga MX la verdad que me ha ayudado mucho en lo personal, la verdad que me siento muy cómodo”, finalizó.