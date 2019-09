Cortesía Bravos FC Juárez



El partido más difícil Dada la racha de 35 juegos sin victoria y la situación que vive Veracruz en el cociente, el entrenador Gabriel Caballero lo considera un rival muy complicado Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 19 septiembre 2019 | 06:00

La racha por la que atraviesa el conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz sin victoria, además de los problemas extra cancha que los ha mantenido en el ‘ojo del huracán’ desde que pagó el derecho de permanencia en el máximo circuito, lo convierten en un rival de mucho cuidado, así lo aseguró el entrenador de Bravos, Gabriel Caballero.



Además, señaló que el juego ante los escualos el domingo entrante es de los más complicados que van a enfrentar en la Liga MX.



“Éste es de los partidos más difíciles que puedes enfrentar por la situación de Veracruz, que es el último en la porcentual y su necesidad de puntos. Por otro lado nosotros también estamos en una situación que no esperábamos estar, pero la localía tiene que ser muy fuerte. Éste es el partido más difícil que vamos a tener en este torneo”, comentó el estratega del equipo juarense.



Veracruz vive su peor momento en la historia que tiene 35 partidos sin ganar en el torneo de Liga MX. La última ocasión en la que los Tiburones sumaron de a tres puntos fue ante Xolos en agosto de 2018.



“Es un rival que viene herido, que si bien ha cambiado de técnico le puede trasmitir una lucha diferente y seguramente será un partido muy friccionado, de mucha paciencia, cerrado, donde no vamos a encontrar muchos espacios, pero vamos a insistir y buscar ganarlo”, aseveró el timonel argentino naturalizado mexicano.



Los Tiburones superaron la marca de 32 partidos que dejó el club inglés, Derby County en la temporada 2007-2008, considerada como histórica.



El estratega de los Bravos también habló de la unión que existe entre cuerpo técnico y la directiva del FC Juárez.



“Siempre lo he sentido así (el apoyo), nunca he tenido un ultimátum ni nada por el estilo porque los dos tenemos una buena planeación, hay muy buena comunicación y planes a futuro para la institución. Quiere que yo me dedique a trabajar, me considera un gran técnico y de los futuros mejores técnicos del futbol mexicano, por eso quiere darme las herramientas para llevarlo a cabo y por eso estoy comprometido”, señaló Caballero.



El director técnico de igual forma destacó el trabajo que han desempeñado sus jugadores y de forma general, el equipo.



“Tenemos un muy buen equipo, que juega bien, hay solidaridad y esfuerzo por parte de todos. No hemos sido afortunados, pero creo que las cosas van a terminar mejor de lo que estamos ya que mereceríamos más en algunos partidos”, puntualizó.