David Cruz / El Diario



‘Edu’ Pérez al rescate Anota dos goles y los Bravos de Juárez se imponen 4-3 a las Águilas del América en categoría Sub-20 Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 26 septiembre 2019 | 06:00

En un partido bastante peleado y ríspido, en el que Eduardo Pérez anotó dos goles, los Bravos de Juárez se impusieron 4-3 a las Águilas del América en duelo que se llevó a cabo en la cancha uno del Complejo Bravos y que correspondió a la jornada 11 de la Liga MX categoría Sub-20.



Luego de librar el primer tercio de la primera parte con una lucha cerrada en medio campo, Carlos Mauri abrió el marcador para los locales, en un certero cabezazo en el cobro de un tiro de esquina, al minuto 19.



El América no terminaba de asimilar el primer golpe, cuando el conjunto juarense puso el 2-0 al minuto 20 de acción.



La jugada fue bien llevada por Edu Pérez quien se quitó rivales y le puso un centro preciso a Roberto Alderete que únicamente martilló la pelota para vencer al cancerbero Luis Zamudio.



Las Águilas lograron descontar al minuto 31 por conducto de Román Martínez, quien en una primera instancia sacó remate con la testa que fue bien contenido por el arquero Enrique Palos, que dejó la esférica para el contrarremate pleno del propio atacante azulcrema.



Tres minutos después Edu Pérez tuvo una clara para poner el 3-1, pero su disparo salió con todas las facilidades a las manos del portero Zamudio.



De regreso del entretiempo fue José Cantú el que dejó escapar la oportunidad de ampliar la ventaja para Bravos, en una jugada en la que quedó solo frente al cancerbero pero su disparo salió por un costado.



América respondió prontamente, pero Enrique Palos se empleó a fondo para evitar la caída de su marco.



El empate finalmente se dio al minuto 67 por conducto de Morrison Palma, en un pase filtrado de Leonel López.



Cuando parecía que los fantasmas de una derrota comenzaban a rondar de nueva cuenta al equipo fronterizo, apareció la figura de Eduardo Pérez, quien marcó el primero de sus dos goles en una pelota que robó al defensa de las Águilas, al minuto 75.



Cinco minutos después Pérez encontró su segundo tanto con un certero cabezazo en un centro que puso Jorge Cortés con todas las ventajas en una descolgada por la banda de la derecha.



El club de Coapa no bajó los brazos, no dejó de luchar y ya sobre la hora puso el tercer gol para su causa.



El exjugador de los Soles de Juárez, José Ángel López, anotó al 93 de tiempo corrido y ya no fue suficiente.