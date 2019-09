Marco Tapia



Duelo en la cima Bravos FC Juárez visitan hoy a los Venados de Mérida, en actividad de la cuarta fecha de la Copa MX Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 04 septiembre 2019 | 06:00

En choque de líderes del Grupo 3, los Bravos de Juárez visitan este día a los Venados de Mérida, en actividad de la cuarta fecha de la Copa MX.



Venados y Bravos, viejos conocidos en la Liga de Ascenso, se enfrentarán en el Estadio Carlos Iturralde en Mérida, Yucatán a partir de las seis de la tarde, tiempo de esta frontera.



Los yucatecos buscarán mantenerse en el primer sitio del pelotón número tres, pero para eso deben superar a un conjunto juarense que también tiene cuatro puntos y quiere quitarle el lugar en la cima de ese sector.



El jugador canterano de Bravos, Owen Guerrero, quien ha sido titular en los dos partidos anteriores y ha participado los 180 minutos, señaló que la idea del club es ser protagonista en este torneo copero, ya que en la edición anterior se llegó hasta la disputa de la final contra América. “Es un torneo importante, ya que nuestra intención como equipo subcampeón es mínimo repetir la misma actuación de la temporada pasada, sabemos que no es fácil, pero vamos por ese camino. Ahora el rival es Venados y ante ellos buscaremos los tres puntos”, dijo Guerrero Jiménez.



Con el grupo que viajó ayer a la península se encuentran, además de Owen, los juveniles Marco Canales, Francisco Javier Nevárez y Roberto Alderete, los últimos dos jugadores ya han tenido minutos en el Apertura 2019 de la Copa MX.



“Es una gran oportunidad para nosotros los jugadores jóvenes, en lo particular me siento muy bien porque me ha dado la posibilidad de mostrarme y sumar minutos, y de alguna manera ayudar al equipo”, dijo el playera número 209 de Bravos.