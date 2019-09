Cortesía Bravos FC Juárez



Duelo del morbo En un partido vital para dos equipos ocupantes de los últimos lugares en la tabla general y de cociente, Bravos FC Juárez recibe hoy a Veracruz Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 22 septiembre 2019 | 06:00

En un partido de los llamados ‘de seis puntos’ por el tema porcentual y la lucha que se tiene de manera directa por el no descenso, los Bravos de Juárez reciben hoy a los Tiburones Rojos de Veracruz en actividad de la jornada 10 de la Liga MX.



La escuadra juarense se presenta de nueva cuenta ante su afición a partir de las 6 de la tarde y lo hará ante un rival que no la ha pasado nada bien en fechas recientes.



El club veracruzano atraviesa una difícil situación económica, en donde el club tiene una gran cantidad de adeudos a los futbolistas de su plantilla, por lo que la amenaza de una desafiliación del futbol mexicano no es un tema cerrado.



El pasado viernes Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, expresó todo su apoyo para el cuadro de los Tiburones, en donde afirmó que seguirán afiliados como uno de los 19 clubes en competencia y así se mantendrán hasta nuevo aviso.



Definitivamente Veracruz está envuelto en mucha polémica, destacan las deudas que sostiene con algunos jugadores, el descenso que sufrió la temporada pasada, pero que no se consumó al realizar el pago de 120 millones de pesos y lo más reciente, la racha de 35 partidos sin ganar.



Para completar el cuadro dantesco que viven en el puerto, ayer la Comisión Federal de Electricidad cortó la energía eléctrica en las oficinas del club.



El cuadro escualo se mantiene en último lugar de la tabla de clasificación del Apertura 2019 y se ubica en el fondo de la porcentual.



“Tenemos que sumar, es importante que se queden los tres puntos en casa. Nosotros tenemos que pensar en lo que nos conviene, en nuestro juego, enfocarnos en lo que tenemos que hacer y no en el rival”, comentó Mauro Fernández luego del último entrenamiento del equipo fronterizo de cara al duelo de hoy.



La última ocasión en la que los Tiburones sumaron tres puntos fue ante Xolos en agosto del año pasado.



Con 35, los Tiburones superaron la marca de 32 partidos sin ganar que dejó el club inglés Derby County en la temporada 2007-2008, considerada como histórica.



La ocasión más reciente que se vieron las caras Juárez y Veracruz fue en los cuartos de final de la Copa MX en el Clausura 2019 que se definió a favor de Bravos en penales 3-1, después de un empae a dos goles.