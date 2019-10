Alfonso Ocón / El Diario



Duele eliminación a Vidal “Duele, porque las jugadoras hemos metido mucho corazón y no pudimos lograr el primer objetivo del equipo que era quedar entre los primeros ocho", comentó Celeste Vidal, integrante de Bravas FC Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 17 octubre 2019 | 06:00

Firmada su décima derrota en el Apertura 2019, las Bravitas de Juárez confirmaron su exclusión de cualquier posibilidad de acceder a puestos de Liguilla en la Liga MX femenil.



Con el descalabro que sufrieron en Pachuca (5-1) las dirigidas por David Aponte ya no tienen posibilidades matemáticas de estar en la siguiente fase, aun cuando quedan cinco jornadas por disputarse en la actual temporada.



“Duele, porque las jugadoras hemos metido mucho corazón y no pudimos lograr el primer objetivo del equipo que era quedar entre los primeros ocho. Ahora queremos cerrar bien el torneo, sumar la mayoría de puntos que podamos y terminar en un mejor lugar en la tabla”, comentó Celeste Vidal, jugadora que fue una de las dos expulsadas en contra de Pachuca.



El estratega del conjunto juarense por su parte reconoció que se hizo un buen primer tiempo en el estadio Hidalgo, pero en la segunda parte el cuadro se desdibujó, acentuado por las desatenciones que tuvieron y no tanto por las dos expulsiones de las que fueron objeto.



“Creo que hicimos un gran primer tiempo en lo que teníamos planeado. Creo que también el rival es un rival fuerte, que tiene un proceso muy importante en la rama femenil. Las expulsiones no condicionaron el marcador, para nada; el equipo tuvo desatenciones que nos costaron el partido, pero tenemos que seguir trabajando”, comentó el timonel del equipo femenil.



De las cinco jornadas que quedan en el actual torneo, al conjunto fronterizo solamente le restan por disputar cuatro, ya que le corresponde descansar en la fecha 15.



Por esa razón a lo máximo que aspira la escuadra fronteriza es a una conquista de 18 unidades, tomando en cuenta las seis que suma hasta el momento.



El octavo lugar de la tabla general, las Diablas Rojas de Toluca, registra 21 puntos y está fuera del alcance del club juarense.



“El viaje desde luego que afecta en el aspecto físico, además la cancha no es fácil, por todo lo que conlleva el propio rival. Las muchachas hicieron un gran esfuerzo; las expulsiones al final quedan a criterio de los árbitros y lo cierto es que se ensució un partido que estaba bastante bueno”, dijo Aponte.



El duelo en la ‘Bella Airosa’ fue el penúltimo partido que la escuadra local juega en calidad de visitante. Con la eliminación ya confirmada, las Bravas regresarán a casa el 24 de octubre, cuando se lleve a cabo la fecha 16.



“La directiva nos ha apoyado siempre; en el tema de los viajes en la rama femenil siempre ha estado ahí respaldándonos”, aseguró el director técnico.