Gabriel Cardona



En Sub-17 y Sub-20 Domingo de ceros en el Complejo Bravos FC Juárez empata sin goles con los choriceros en su presentación en casa Alfonso Ocón / El Diario

lunes, 05 agosto 2019 | 06:00

Los Bravos FC Juárez Sub-17 empataron 0-0 contra los Diablos Rojos de Toluca en partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2019 de la categoría.



Bajo el intenso sol de la frontera chihuahuense, las jugadas ofensivas no tardaron en realizarse en el Campo 1 del Complejo Bravos.



Al minuto 11 los choriceros tuvieron su primera jugada ofensiva con un tiro libre que el arquero Martín Torres logró rechazar a pesar de que el balón botó peligrosamente.



Durante los primeros 25 minutos los Diablos dominaron el encuentro con mayor posesión de balón.



Sin embargo la escuadra juarense tuvo la jugada más peligrosa del partido al minuto 37 con un tiro de Luis Muñoz que estrelló la pelota en el poste derecho, luego de que el futbolista juarense se quitara al arquero en un mano a mano dentro del área, pero no pudo darle dirección hacia la portería al esférico.



En el complemento el equipo toluqueño dominó el encuentro y tuvo más jugadas de peligro. Toluca tuvo una seguidilla de jugadas ofensivas durante los primeros 10 minutos del segundo tiempo.



Primero, al 50 con un remate dentro del área de Diego Sánchez y cerca del punto penal, el jugador escarlata estaba solo frente al guardameta Torres, pero éste pudo rechazar la pelota y evitar la caída de su arco.



Al minuto 54 un desborde por la banda izquierda de los toluqueños permitió mandar la pelota al área pero ningún jugador pudo empujarlo a las redes. Los fronterizos reaccionaron y Muñoz mandó el esférico por encima de la portería con remate de cabeza.



Toluca insistió con jugadas peligrosas en el resto de la segunda mitad pero no logró imponer condiciones y mostrar la superioridad en el marcador, por lo que el encuentro terminó sin goles.



Después del encuentro se desarrolló una tanda de penales y los fronterizos se impusieron desde los once pasos al ganar 4-2.



El arquero Torres fue el héroe en los penales al atajar los primeros dos. Los futbolistas del conjunto juarense no fallaron ninguno; los anotadores fueron José Zapata, Luis Mendoza, Nicolás Ríos y Luis Muñoz.