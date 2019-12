Cortesía FC Juárez femenil



Dispuestas a sumar FC Juárez presenta a cinco jugadoras que reforzarán al conjunto femenil en el Clausura 2020, en la Liga MX Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 13 diciembre 2019 | 06:00

Con el ánimo de aportar y llegar a ser referentes en el equipo de las Bravas de Juárez así se presentaron las jugadoras que conforman el primer grupo de refuerzos con el que se va a encarar el Torneo Clausura 2020 en la Liga MX femenil.



La directiva del FC Juárez, encabezada por Álvaro Navarro, hizo oficial la llegada de los primeros cinco refuerzos, así como el arribo del entrenador Gabino Amparán al banquillo de las Bravas.



De las cinco futbolistas que presentó la dirigencia del club juarense tres de ellas son mexicoamericanas.



Alexandra Aguilar, Atzimba Casas y Paola Guzmán son las tres jugadoras con doble nacionalidad.



Emili Bautista, originaria de esta ciudad, llega de las Centellas del Necaxa, mientras que Melissa Sosa, de la capital del estado, fue repatriada de Chivas Rayadas de Guadalajara.



“La verdad me siento muy orgullosa por estar con este equipo profesional, que es el primero en el que participo aquí en México. Contenta además porque por fin voy a poder jugar después de seis meses en los que solamente estuve entrenando”, comentó Alexandra, jugadora originaria de Dallas, Texas, que se desempeña como lateral derecha.



“Todos los días en los entrenamientos yo trabajo como si fuera la primera vez. Estoy en ese proceso de adaptación ya que aquí en México no se juega como en Estados Unidos, pero doy mi máximo esfuerzo por hacer lo que me pide en el entrenador”, mencionó Alexandra.



Casas, de 25 años, es originaria de la vecina ciudad de El Paso, Texas y juega de delantera.



Guzmán, a quien no le fue posible estar en la presentación, también es nacida en El Paso y su desempeño se da en la media cancha, como volante.



Bautista tiene 16 años, es originaria de Ciudad Juárez y juega en la defensa central.



“Es un nuevo reto, pero muy feliz por pertenecer a Bravas por ser juarense y poder defender los colores de mi ciudad. Vengo con todas las ganas de trascender de apoyar al equipo al cien por ciento”, mencionó Emili.



Sosa, defensa central de 26 años de edad, llega procedente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, luego de tres torneos con Santos Laguna.



“Los objetivos están muy claros, de manera personal quiero ser un referente en el equipo, y eso solamente se podrá lograr con actitud, disciplina y trabajo; de manera grupal la meta es estar dentro de los primeros ocho equipos y que podamos estar en la Liguilla”, manifestó.



Navarro Gárate adelantó que las altas de jugadoras para Bravas se seguirán dando en próximos días.