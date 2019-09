Cortesía



Gabriel Caballero Destaca triunfo en Copa MX Para el entrenador del FC Juárez es muy importante ganar y que el equipo se acostumbre a ello Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 06 septiembre 2019 | 06:00

Con siete puntos y un partido todavía por jugar en la fase de grupos, los Bravos de Juárez ya se encuentran en la siguiente fase de la Copa MX, situación que para el entrenador Gabriel Caballero se origina a partir de la premisa de acostumbrarse a ganar.



“Es importante ganar, sea en Copa, en Liga, de local, de visitante; siempre hay que buscar ganar y eso es también acostumbrarse a ganar. Ante Venados jugaron 11 jugadores diferentes, hicieron un gran partido y se obtuvo un buen triunfo”, comentó el estratega de Juárez.



A Bravos le queda el partido ante el conjunto del Atlante, que se disputará en la frontera el miércoles 2 de octubre, fecha en que se tiene programada el desarrollo de la jornada 5.



“Esto se ha logrado porque yo me he encontrado con una directiva que es seria, que tiene paciencia, una directiva que cree en los muchachos, cree en uno como entrenador y sabe que este es un proceso de adaptación en la Primera División; vamos de la mano en este proyecto”, manifestó el timonel del cuadro fronterizo.



Suceda lo que suceda en lo que resta del torneo copero, Bravos ya aseguró su lugar en la siguiente instancia, a la que avanzarán el primer lugar de cada grupo y los mejores siete segundos lugares, para completar 16 clubes.



La fase de octavos de final comenzará el 21 de enero de 2020. Contrario a las ediciones anteriores, a partir de los octavos de final las series serán a visita recíproca.



En caso de empate en el marcador global, el ganador se definirá en tanda de penales, ya que en el certamen no contarán como criterios de desempate la posición en la tabla general ni los goles como visitante.