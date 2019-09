Cortesía Bravos



Deseoso de jugar en Liga MX Anotador de tres goles contra Oakland Roots, el delantero uruguayo Diego Rolán está listo para ver acción este sábado contra León Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 12 septiembre 2019 | 06:00

Figura de Bravos en el partido amistoso internacional que tuvo contra los Roots de Oakland, en el que anotó tres goles y puso una asistencia, el jugador uruguayo Diego Rolán dijo estar listo para cuando el entrenador lo requiera y hacer su aparición en la Liga MX.



“Contento por debutar y participar con el equipo, contento también por el resultado, más allá de que fue un partido amistoso, creo que el resultado es fundamental y es importante ganar todos los partidos. Desde luego contento con los goles; buscaré repetir la actuación este fin de semana si tengo la oportunidad”, comentó el atacante sudamericano.



De los cuatro goles con los que Bravos derrotó al conjunto de California, Diego marcó el primero, segundo y cuarto; el tercero fue obra de Darío Lezcano a un pase suyo.



“Físicamente me sentí bien, pero sé que todavía me falta un poco, no estoy al cien por ciento, pero también sé que con trabajo en el día a día y la semana eso se va a dar. Con los compañeros vamos bien, hay un buen equipo, buenos jugadores y me entendí muy bien”, aseguró Rolán.



Después de la fecha FIFA, que paralizó la actividad en la Liga MX durante el pasado fin de semana, la escuadra juarense se prepara para enfrentar a León, el sábado 14 de septiembre, en actividad de la novena jornada del Apertura 2019.



“Estoy preparado, con muchas ganas también de participar en la Liga, porque sé que será un partido difícil, ante un rival complicado, pero el grupo ha trabajado en la semana con la intención de hacer un buen partido allá en León”, mencionó el futbolista de Montevideo, Uruguay.



Por su naturaleza como goleador, Diego señaló que el aporte que está obligado a ofrecer al grupo es precisamente la cuota goleadora, en un equipo como Bravos que en siete partidos sólo ha marcado cuatro veces, cantidad que lo tiene como el club que menos anotaciones lleva de los 19 que militan en Primera División.



“En lo personal para mí es muy importante poder marcar, porque me genera confianza y espero seguir por ese camino”, dijo el playera 27 del conjunto fronterizo.



De los cuatro goles que hasta el momento registra Bravos, dos tienen la firma de Darío Lezcano, uno es de Ángelo Sagal y el otro, el primero que marcó el club juarense en la Liga MX, lo capitalizó Mauro Fernández.



“El sábado podría jugar, voy a viajar con el equipo y estaré a disposición del entrenador”, puntualizó Rolán.