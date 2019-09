El Diario de Juárez

Derrota Bravos Sub-20 al América Eduardo Pérez aportó dos goles para el triunfo fronterizo Jesús Rodríguez

miércoles, 25 septiembre 2019 | 11:01

Ciudad Juárez- Con dos goles de Eduardo Pérez, los Bravos de Juárez se impusieron 4-3 a las Águilas del América en partido que se llevó a cabo en la cancha uno del Complejo Bravos y que correspondió a la jornada 11 de la Liga MX categoría Sub-20.

Carlos Mauri abrió el marcador para los locales, Roberto Alderete amplió la ventaja. Antes del silbatazo que puso fin a la primera parte, el América descontó con el gol de Román Martínez.

De regreso del entretiempo, la anotación de la igualada llegó por conducto de César Osuna.

Edu Pérez marcó el primero de sus dos goles en una pelota que robó al defensa de las Águilas, al minuto 78.

Cinco minutos después marcó su segundo tanto en un certero cabezazo en un centro que puso Jorge Cortés con todas las ventajas en una descolgada por la banda de la derecha.

El club de Coapa no bajó los brazos, no dejó de luchar y ya sobre la hora puso el tercer gol para su causa, pero no fue suficiente.