Darío Lezcano abandona la cancha tras ser expulsado

Del gozo al pozo... Sufren Bravos otra expulsión y permiten remontada de Chivas Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

lunes, 28 octubre 2019 | 06:00

La ‘Noche de Brujas’ se le adelantó al equipo de los Bravos de Juárez, que por segundo partido consecutivo pierde 2-1 en casa con gol de último minuto. En tiempo de compensación las Chivas Rayadas de Guadalajara encontraron la segunda anotación para quedarse con los tres puntos en el cierre de la jornada 15 de la Liga MX.



Cuando estaba por firmarse el empate, Eduardo López apareció dentro del área y sacó tiro de zurda pegado al poste izquierdo del portero Iván Vázquez Mellado, quien no pudo hacer nada.



Darío Lezcano marcó su quinto gol en el Apertura 2019, pero luego se hizo expulsar cuando estaba por terminar la primera mitad, y los Bravos tuvieron que jugar con inferioridad toda la segunda mitad. La jugada del gol fue bien concebida por el binomio ofensivo de Bravos. Rolán le dio la pelota con ‘ramberse’ a Lezcano, quien respetó el esfuerzo de Rolán y le tiró la pared.



Diego encontró el pase filtrado y sacó potente disparo que Toño Rodríguez a dos manos alcanzó a desviar, pero el rebote le quedó de frente a Lezcano, quien solamente empalmó la pelota para ponerla en el fondo de las redes, al minuto 12.



Al verse abajo en el marcador, Chivas intentó responder buscando el empate lo más pronto posible. Jesús Sánchez se plantó dentro del área, pero su remate fue controlado por Elio Castro.



El primer cartón amarillo apareció al 41; Víctor Velázquez fue amonestado por cometerle falta a Alan Pulido.



Un minuto después Lezcano fue expulsado por insultar al árbitro. Tras recibir el cartón preventivo el jugador paraguayo, por la mímica que hizo el central, soltó algún tipo de insulto que le costó la tarjeta roja.



La igualada llegó para Chivas al 48 de tiempo corrido, con certero cabezazo de Jesús Molina, en un discutido tiro de esquina.



Al minuto de juego Bravos generó la primera de peligro una llegada por banda derecha. Diego Rolán sacó el centro y un defensa se anticipó al remate Darío Lezcano. En el cobro de tiro de esquina no hubo consecuencias.



De nueva cuenta por la banda de la derecha, pero ahora con Mauro Fernández, el equipo local propuso el futbol ofensivo. La presión alta de Bravos inquietó la zona baja de Chivas, que comenzó a brincarse la línea para no meterse en problemas.



‘Rayo’ se cambió de banda y desde ahí le puso un pase en diagonal retrasada a Ángelo Sagal, quien soltó riflazo de pierna derecha pero la esférica se fue por un lado de la portería defendida por Antonio Rodríguez.



El Rebaño logró pisar el área de Bravos hasta el minuto 11 de tiempo corrido y lo hizo mediante el cobro de un tiro de esquina donde puso a competir a sus jugadores espigados.