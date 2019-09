Debutan en ‘FIFA 20’

Tomada de internet



sábado, 21 septiembre 2019 | 06:00

Con su arribo a la Primera División, el club Bravos de Juárez es uno de los nuevos integrantes del famoso videojuego 'FIFA 20', del estudio EA Sports.



El videojuego que saldrá a la venta el próximo 27 de septiembre y que estará disponible para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, también tiene como novedad al club Atlético San Luis.



Sin perder de vista que se trata de un videojuego, las expectativas de expertos en la materia no son muy alentadoras para el equipo juarense, ya que lo ubican con un éxito nacional ‘bajo’, un éxito continental ‘muy bajo’ y en el tema financiero con etiqueta de ‘crítico’.



Esto se debe en gran medida a que no cuenta con un rico historial como lo tienen otros clubes en el mundo, incluidos a los jugadores que conforman su plantilla, que son ranqueados a partir de una puntuación que se basa en seis aspectos: velocidad, disparo, pase, drible, defensa y físico.



Con el ‘FIFA 20’, a unos días de que salga a la venta, los aficionados a este famoso videojuego están atentos a la progresión que tienen sus jugadores favoritos, ya sea para jugar en el modo Ultimate Team o simplemente para desafiar a sus amigos en una ‘reta’.