Bravos FC Juárez Debutan en casa Ante una gran expectativa entre los adeptos al futbol, con dos derrotas al hilo y sin goles anotados reciben al Toluca en la fecha 3 del Apertura 2019 en la Liga MX Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 04 agosto 2019 | 06:00

El día esperado ha llegado, los Bravos de Juárez debutan en casa esta tarde dentro de la Liga MX, en partido correspondiente a la jornada tres del Torneo Apertura 2019, a partir de las 18:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez.



El sinodal es el conjunto de los Diablos Rojos de Toluca, que comanda Ricardo Antonio La Volpe.



Pese a las dos derrotas con las que Bravos se presentará ante su afición, tras caer en sus dos primeros encuentros de visitante con Atlas (1-0) y Santos (3-0), de forma respectiva, durante los días previos a su primer juego en casa se vivió un buen ánimo y hay importantes expectativas en el seno del equipo fronterizo.



“Yo tengo mucha expectativa con respecto a nuestra presentación en casa, porque creo que nuestra localía tiene que ser clave y fundamental para sumar los tres puntos, sea el rival que sea, porque de visitante vamos a ganar partidos también, pero la localía es clave”, dijo el estratega Gabriel Caballero.



Además de los dos citados descalabros, otra situación adversa a la que Bravos buscará ponerle un alto es a la sequía de goles. Ya son 180 minutos en los que el conjunto juarense no ha logrado marcar.



Bravos se encuentra actualmente en el fondo de la tabla general sin puntos y con cuatro goles en contra.



Toluca por su parte llega a este compromiso con un agónico empate a un gol que sacó de la cancha del estadio Azteca el sábado pasado contra Cruz Azul.



Una semana antes en casa fue sorprendido por los Gallos Blancos de Querétaro que lo doblegó 2-0 en el ‘Nemesio Diez’.



“Toluca es un rival con jugadores importantes, que tiene un técnico con experiencia, que no ha empezado bien, con una derrota de local y un empate, pero sabemos que tiene calidad. Nosotros debemos tener mucha atención, estar muy concentrados, atentos y tratar de no cometer errores, como los que se cometieron ante Santos”, comentó el entrenador de la oncena juarense.



Durante la semana el equipo fronterizo entrenó con el grupo completo. Trabajaron a la par de sus compañeros Lucas da Silva y Edy Brambila, quien salió tocado en el juego ante Santos.



Jonathan Lacerda, que también salió lesionado en el partido ante el cuadro lagunero, fue el único que en estos días entrenó aparte.



“Con nuestra gente y con el apoyo de la afición que siempre nos ha brindado, y con el primer partido de la franquicia en Primera División, esperamos poder retribuirle al lleno que seguramente estará garantizado y desde adentro de la cancha hacia la tribuna trasmitir emociones”, expresó el timonel argentino.