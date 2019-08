Debuta Sub-15 hoy

Alfonso Ocón



sábado, 27 julio 2019 | 06:00

El momento para la categoría Sub-15 de los Bravos del FC Juárez ha llegado; hoy debutarán en el Torneo Apertura 2019 de la categoría en casa contra la Máquina del Cruz Azul, en la jornada 3 de la competencia, en el Complejo Bravos a las 10:00 horas.



Luego de dos fechas del inicio del torneo, el equipo dirigido por Anuar Gómez podrá hacer su presentación, ya que en la jornada uno el club fronterizo descansó y en la segunda se pospuso su encuentro frente a las Águilas del América.



La Máquina viene de derrotar 1-0 a los Diablos Rojos de Toluca en la jornada anterior y en el arranque del torneo perdió 2-0 ante los Tiburones Rojos del Veracruz.



Después del proceso de visorías para consolidar el equipo, ya que éste cuenta con una base de jugadores que han trabajado desde hace dos años en el conjunto fronterizo, el entrenador Anuar Gómez considera que tiene a lo mejor del talento juvenil juarense.



“Tratamos de adquirir un grupo de 25 y 30 jugadores para que no se nos escapara nada de lo que habíamos visto de talento, sí creo que tenemos a lo mejor y la idea es trabajar para dar resultados”, dijo durante la semana previa al debut.



El técnico regiomontano tiene claro cuáles son los objetivos de este equipo y considera que la novatez o el poco tiempo de conformación del mismo no puede ser excusa.



“Queremos transmitir a los jugadores que aún y cuando es un proyecto nuevo, tenemos que buscar siempre estar en los primeros lugares, entonces para eso estamos trabajando”, declaró Gómez Galicia.



El encuentro pendiente por la fecha 2 entre Club América y Bravos se disputará el 14 de agosto en las instalaciones de Coapa, en la Ciudad de México.







Posponen partidos de la Sub-17 y Sub-20



Una semana después de que los equipos de estas categorías de los Bravos del FC Juárez realizaran su debut, ambos ante los Rojinegros del Atlas, este fin de semana no tendrán acción, debido a una gira que realizarán los cuadros inferiores del Santos Laguna, rival de los representativos juarenses en ambas categorías.



Esto de acuerdo con información de David Aponte, auxiliar técnico del equipo Sub-20 del Futbol Club Juárez y que dirige Tomás Campos.



Los dirigidos por el exjugador del CF Indios (Sub-20) perdieron 4-3 contra el equipo jalisciense como visitantes, mientras que el equipo comandado por Omar Gómez (Sub-17) logró obtener un punto al empatar contra los Zorros 2-2, aunque perdieron la oportunidad de conseguir un punto extra al perder la tanda de penales.



El próximo compromiso de ambas categorías será el domingo 4 de agosto cuando enfrenten al Toluca en la fecha 3 del torneo en el Complejo Bravos. Los partidos pendientes ante Santos se jugarán el 6 de noviembre en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo en Torreón, Coahuila.