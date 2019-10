‘De menos a más’: Borelli

Mexsport



martes, 01 octubre 2019 | 06:00

Integrante de los Bravos desde que el equipo llegó a esta frontera en 2015, el lateral izquierdo Éder Borelli consideró ayer que el empate con Necaxa les dejó un aprendizaje de manejo de partido, además resaltó lo importante que será conseguir el triunfo mañana contra Atlante en el Torneo de Copa y felicitó a la afición de Bravos por hacer caso al llamado de no decir más el grito de ¡eeeeh… puto!



“Nos dejó un aprendizaje el partido con Necaxa, que quizá si hubiésemos manejado los partidos anteriores un poquito como lo hicimos contra Necaxa, quizá nos encontraríamos con tres, cuatro puntos más, y estaríamos mucho mejor, así que creo que en líneas generales el partido con Necaxa fue muy positivo, no en cuanto a lesiones, pero sí en cuanto a rendimiento y resultado”, dijo Borelli.



El jugador mexicano consideró que a los Bravos les habían sacado muchos partidos en los últimos minutos, “y te vas con mucho coraje, te vas con mucha bronca, porque hiciste un trabajo excelente durante 85, 87 minutos y que te saquen los partidos a lo último da mucha rabia”.



Sin embargo, considera que el equipo fronterizo ha ido de menos a más y eso todos lo han notado, incluso la misma afición se ha dado cuenta que el equipo crece en lo futbolístico y eso les inyecta confianza para tener un buen cierre de torneo.



En relación al partido de Copa de mañana contra el Atlante, el defensa señaló que para ellos es muy importante lograr el triunfo, pues todavía tienen oportunidad de quedar entre los primeros lugares.



“Eso significaría cerrar las series, después del receso, acá en Juárez, que fue lo que nos dio mucho el torneo de Copa pasado. Estábamos en una situación similar, llegamos al último partido con chances de quedar ahí primero, segundo y eso nos iba a dar cerrar en casa, así que estamos en la misma circunstancia”.



El sábado anterior contra Necaxa, Borelli Cap entró al minuto 38 en lugar de Alberto Acosta, que tuvo que abandonar el partido por lesión.



“Lo que nos corresponde es trabajar muy duro para que cuando toque la oportunidad no te sorprenda y puedas hacer las cosas bien. Uno no quiere que sea a través de lesiones del compañero, pero a veces son cosas del futbol, son cosas que pasan y esperemos que lo del ‘Beto’ no sea nada grave”.



Finalmente, felicitó a la afición de Bravos por su comportamiento en el partido de la semana pasada contra el América.



“Yo creo que lo que pasó aquí en nuestro estadio es un llamado de esperanza para los demás estadios. Si aquí en Juárez, con dos o tres advertencias prácticamente se pudo erradicar, por qué no puede suceder en otros estadios. Sé que es un momento que pasa, si se puede llamar gracioso o algo, que en realidad no es gracioso, porque es un insulto a un portero.



Hay muchos niños, hay mucha familia y tenemos que tratar de no contagiarle esa mala costumbre a las generaciones que vienen”, finalizó.