Cortesía Bravos



Da vuelta a la página Gabriel Caballero, director técnico de Bravos, deja atrás el revés ante Santos Laguna y enfoca su mente y baterías en los Diablos Rojos del Toluca Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 01 agosto 2019 | 06:00

Luego de la derrota ante Santos Laguna el domingo anterior en Torreón y asimilado ese descalabro (segundo de la temporada), el entrenador de los Bravos de Juárez Gabriel Caballero señaló que el equipo hizo muchas cosas mal, pero ya se dio vuelta a la página, por lo que ahora piensan en su siguiente compromiso ante Toluca donde buscarán obtener sus primeras unidades en la Liga MX.



“Fue un partido en el que hicimos muchas cosas mal, que no nos salieron, pero bueno, como siempre, una derrota o una victoria se tiene que olvidar inmediatamente y pensar en lo que viene, porque esto es de cada fin de semana; cada rival va a ser diferente y esperemos que ahora con nuestra gente en casa poder sumar los primeros tres puntos”, comentó el estratega.



Caballero declaró que del partido ante Atlas, donde perdieron uno por cero, al juego ante Santos, en el que cayeron 3-0, se incorporaron jugadores que llegaron como refuerzos y que en el trabajo cotidiano aún no están adaptados al cien por ciento a las formas, a la idea, al sistema de juego y al conocimiento general de todos los compañeros.



“La verdad nos costó más de lo que yo pensaba que nos iba a costar, ahora hay que trabajar en esa coordinación entre las líneas y entre las combinaciones con balón. Con Santos especialmente el problema fue con la pelota, porque no tuvimos mucho la posesión, como tampoco la generación de futbol, eso es lo que tenemos que implementar”, dijo el timonel.



Al margen de los tres jugadores nuevos que aparecieron en la zona defensiva ante el cuadro de la Comarca Lagunera, Gabriel aseguró que es el trabajo diario lo que les dará esa integración.



“Algunos de los jugadores llegaron sobre la hora y eso implica un poco más de paciencia. En lo anímico son jugadores mentalmente fuertes, que tienen jerarquía, prestigio y un partido como el del domingo no se volverá a repetir. Basados en eso, en la calidad de ellos, podremos ver una versión mejorada y que tiene que ir mejorando partido a partido”, expresó.



Con respecto al ecuatoriano Jefferson Intriago, el entrenador comentó que todavía no llega el pase internacional, por lo que aún debe esperar su aparición con Bravos y no estará contra Toluca.