Cortesía

Owen guerrero, mediocampista Cortesía

Roberto Alderete, delantero

Cumplen sueño de primera Los juarenses Owen Guerrero Jiménez y Roberto Alderete Martínez debutan con el equipo en la Copa MX Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 09 agosto 2019 | 06:00

Surgidos de fuerzas básicas de Bravos, los jugadores juarenses Owen Guerrero Jiménez y Roberto Alderete Martínez cumplieron su sueño de debutar con el primer equipo en Copa MX.

El par de futbolistas originarios de esta frontera estuvo en el partido que el conjunto de Bravos empató a uno con Venados de Yucatán.

Owen, que se desempeña como lateral, tuvo participación los 90 minutos de juego, mientras que Roberto entró en la parte complementaria y alcanzó la suma de 45 minutos en cancha.

“Muy contento, muy feliz, es un sueño que uno tiene desde chico, es lo que todos queremos; gracias a Dios y al trabajo se me dio. Al principio tuve un poco de nervios y ansiedad, pero eran más las ganas de jugar”, comentó Guerrero Jiménez.

El jugador de 18 años de edad se dijo sorprendido cuando vio su nombre en el pizarrón, en el once inicial que presentó el entrenador Gabriel Caballero para el juego de Copa, el martes pasado.

“Al principio no me la creí, no me caía el veinte, pero a la hora de estar en el vestidor y ver mi nombre me di cuenta que no estaba soñando, que era una realidad el poder estar en el cuadro titular”, señaló Owen.

El 6 de agosto de 2019 quedará en la memoria de este par de jugadores, fecha en la que pisaron la grama del estadio Olímpico Benito Juárez y pudieron defender los colores de este club fronterizo.

“Esto compromete a seguir trabajando a diario, a seguir dándole duro y seguir siendo considerado por el entrenador para estar en más partidos. Mi familia, al igual que yo, está muy contenta, orgullosos de mí”, aseveró el futbolista canterano de Bravos.

Roberto Alderete entró de cambio en los segundos 45 minutos de juego ante Venados; sustituyó al también juarense Javier Nevárez.

“La verdad fue mucha la emoción que experimente ese día, en lo anímico estaba en lo máximo por ver a mi familia, amigos, a la afición apoyando en todo momento”, mencionó el delantero del FC Juárez.

Apenas el semestre deportivo pasado, Alderete Martínez fue pieza clave con el equipo de Bravos de Tercera División que llegó a la disputa de la gran final y que perdieron ante Pumas de la UNAM.

“Espero seguir cosechando más frutos, aportar al equipo. Estoy muy agradecido con el profe Caballero, con el cuerpo técnico que me dio la oportunidad de debutar, gracias a ellos estoy donde estoy”, aseguró el delantero juarense.

Roberto fue de los jugadores que viajó a Querétaro para hacer la pretemporada con Bravos, tuvo la oportunidad de meter un gol y hace unas semanas con el equipo de la categoría Sub-20, en la primera jornada que se enfrentó al Atlas, se hizo presente con dos anotaciones.