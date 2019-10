Marco Tapia / El Diario



Cuatro finales por venir Tras el revés de último minuto contra Chivas, el timonel Gabriel Caballero cierra el capítulo y ve una oportunidad de revancha contra Monarcas Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 30 octubre 2019 | 06:00

Dolidos e impotentes por la derrota que se fraguó ante las Chivas el pasado domingo, jugadores y cuerpo técnico de los Bravos de Juárez, encabezados por Gabriel Caballero, saben que no es momento de bajar los brazos.



“El grupo está dolido. Son dos partidos (en casa) que en los últimos minutos nos hacen el gol y estamos también con esa impotencia de decir ‘qué más tenemos qué hacer’, y siempre hay que hacer algo más. No podemos quedarnos con lo que pasó el domingo y convencernos de que podemos volver a ganar de visitante, esa es la forma en la que uno trata de revertir la situación”, comentó el entrenador del equipo fronterizo.



Con el descalabro sufrido ante Guadalajara, el conjunto juarense quedó rezagado en la tabla general con 14 unidades conquistadas, pero sigue por encima de Chivas con respecto a la tabla del cociente.



“Primero estamos cerrando el capítulo del domingo, analizando, hablando, sacando conclusiones y tratando de corregir los errores, no hay tiempo para trabajar, pero sí se puede hacer en lo teórico algo, concientizándonos que tenemos la revancha el jueves y que tenemos cuatro finales para disputar con esa importancia”, mencionó el estratega.



Por lo pronto el club fronterizo se mantiene en el lugar 17 de la tabla porcentual con 1.1042, mientras que Guadalajara llegó a 1.0610 y Veracruz sigue en el fondo con 0.2857.



“La expulsión de Darío (Lezcano) no sólo nos afecta en el partido del domingo, sino también nos afecta en los dos juegos siguientes. Todos los jugadores son importantes y no estamos para regalar nada, los necesitamos a todos”, aseveró el timonel argentino naturalizado mexicano.



Bravos está en el peldaño 17 de la tabla general, solamente por encima de Puebla que contabiliza 13 y de los Tiburones Rojos de Veracruz que acumula cuatro.



“Nos quedan 12 puntos en disputa y hay que intentar ganar los 12, después veremos cómo se dan las cosas en el tema de una calificación a Liguilla, pero nosotros debemos buscar los 12 puntos que están en juego”, dijo el director técnico.



Caballero enfatizó sobre el tema de la expulsión de su jugador al decir que lo único que queda por hacer es aprender de la situación y sirva de experiencia para que no se repita.



“Nunca se le ha podido ganar al árbitro, por más de que se tenga la razón, porque muchas veces tenemos la razón, o por más de que te haya perseguido o buscarte para expulsarte, tenemos que saber cómo dirigirnos al árbitro y manejar las emociones”, manifestó.