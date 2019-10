Cortesía Bravos FC Juárez

Cortesía Bravos FC Juárez



Cristaliza sueño Canterano del FC Juárez, el mediocampista juarense Francisco Javier Nevárez debuta en Primera División en el triunfo sobre Tuzos Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 23 octubre 2019 | 06:00

Surgido de las fuerzas básicas de los Bravos de Juárez, el futbolista juarense Francisco Javier Nevárez debutó el pasado sábado en el máximo circuito con lo que cumplió su sueño y confirmó además el crecimiento vertiginoso que ha tenido en el más reciente año.



El jugador de 18 años y 10 meses de edad saltó a la cancha del estadio Hidalgo en contra de los Tuzos del Pachuca, al minuto 88.



“Contento porque es el sueño de todo jugador y cumplirlo con el equipo de mi ciudad, que mi familia me vea, que la gente me reconozca, es mucho para mí”, comentó Francisco Javier.



Nevárez fue el tercer y último cambio que ordenó el entrenador Gabriel Caballero, cuando el equipo defendía el gol que a la postre fue el del triunfo.



“Cuando me habló (Gabriel) Caballero recordé mi debut en la Copa MX, que fue allá en Ciudad Universitaria y pensé en dar lo mejor los minutos que tuve y aprovechar la oportunidad. Doy gracias al entrenador por esta oportunidad que me brindó”, mencionó el jugador juarense.



El canterano estuvo presente en esta victoria histórica de Bravos en la jornada 14 del Apertura 2019, ya que fue la primera que el club fronterizo consiguió fuera de casa.



“Todo el equipo está unido, nos hacía falta además el resultado para seguir adelante y tomar confianza, ahora a seguir adelante, pero sí nos vino bien la victoria de visita”, señaló.



Javier es producto del trabajo en fuerzas básicas de los Bravos, labrando su camino desde la Tercera División Profesional, para debutar en Copa MX y ahora en la Liga MX.



Su debut en el torneo copero fue el 24 de enero de 2018, en el que el FC Juárez se enfrentó a Pumas.



Poco más de ocho meses pasaron para que hiciera lo mismo en la Liga de Ascenso, el 15 de septiembre de 2018 en el que Bravos encaró a Celaya.



“Cuando terminó el partido en Pachuca mi familia me habló por teléfono. Yo escuchaba a mi papá llorar de alegría y también me ganó el sentimiento. Me ganó la felicidad porque cuando yo cumplo un sueño, siento que también se lo cumplo a mi familia, a quien agradezco por todo el apoyo que me han brindado en esta carrera”, expresó.



Así como Nevárez, muchos jóvenes del equipo tienen el mismo sueño, por lo que les envió un mensaje.



“Espero verlos también pronto a ellos, felicitarlos por estar aquí, porque todo jugador quiere debutar en Primera División”, declaró el dorsal 21 de Bravos.