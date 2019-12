Cortesía



Continúa preparación Este lunes arranca la tercera semana de pretemporada de las Bravas FC Juárez de cara al Clausura 2020 Jesús Á. Rodríguez / El Diario

lunes, 02 diciembre 2019 | 06:00

Este día se pone en marcha la tercera semana de pretemporada de las Bravas de Juárez. El equipo fronterizo se mantiene firme en su preparación de cara al siguiente torneo que dará inicio el próximo mes de enero.

Luego de 15 días de trabajo el FC Juárez Femenil tiene sus objetivos bien claros, que son llegar en buena forma al Clausura 2020 y conseguir los puntos necesarios para alcanzar en su segundo torneo la fase de Liguilla.

“Estas dos semanas han sido muy intensas, han sido cosas que, pues la temporada pasada no tuvimos la oportunidad de trabajar, tanto en resistencia, velocidad, potencia y si han estado muy ‘pesaditas’ estas dos semanas, pero sé que nos van a servir bastante”, comentó Estefanía Rodríguez.

La mediocampista del conjunto juarense, que confía en permanecer dentro de los planes del club, señaló que las aspiraciones del cuadro local en el que será su segundo torneo en la Liga MX.

“Físicamente más que nada me he sentido bien, he estado trabajando el cien por ciento y creo que mis compañeras lo están haciendo igual, entonces eso hace que la competencia suba aún más y más con nuestros refuerzos que van a llegar, vamos a seguir luchando por un lugar para poder tener minutos el siguiente torneo”, dijo la futbolista de 24 años.