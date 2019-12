Contemplan dos juegos de preparación

Cortesía FC Juárez femenil



sábado, 14 diciembre 2019 | 06:00

Al menos dos partidos de preparación, en contra de rivales de la misma Liga MX femenil, son los que buscará tener el equipo Bravas de Juárez, de cara a su intervención en el Torneo Clausura 2020.



“Yo quisiera tener cuando menos dos juegos contra equipos de la misma Liga, si es posible, y obviamente lo que se puede hacer aquí entre semana con equipos locales. Aquí, hay conjuntos bien armados de mujeres que nos pueden ayudar en nuestra preparación”, comentó el entrenador de la escuadra femenil, Gabino Amparán.



El conjunto fronterizo se sigue fortaleciendo día a día pues el objetivo es muy claro, clasificar a la Liguilla se ha vuelto en el deseo de las Bravas.



“Los objetivos se establecen en conjunto con el club, la propuesta es mejorar, aspirar, a todos los equipos los tenemos que proyectar a otro nivel en la competencia, Bravas no es la excepción”, mencionó.



“Hay que aspirar a ser un equipo protagonista, proyectar el futbol femenil en nuestra entidad. Yo aspiro, y no soy atrevido, en sumar 25 puntos, ahora que se eliminó Veracruz, que eso nos da en automático estar entre los primeros ocho lugares”, añadió el timonel.



Amparán aseguró que por el momento cuenta con un roster de 35 jugadoras, que todavía están siendo observadas.



“A ninguna se le ha dicho que no, hay que hacer una selección que es la parte más complicada para uno, porque hay que decidir de la mejor manera y equivocarnos lo menos posible en esa elección del plantel”, expresó el director técnico.



En ese tema, el presidente deportivo Álvaro Navarro agregó que para la pretemporada se espera la llegada de jugadoras de los equipos de Rayadas de Monterrey y Tigrillas de la UANL, quienes se van a incorporar al plantel como refuerzos para el Clausura 2020.



Declaró que el conjunto femenil, por logística, no tendrá pretemporada fuera de la ciudad. En espera de las negociaciones pertinentes para que den a conocer altas y bajas de jugadoras, el grupo femenil continúa con su trabajo de pretemporada.