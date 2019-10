Confía Intriago en ganar a Tuzos

Cortesía Bravos FC Juárez



miércoles, 16 octubre 2019 | 06:00

A pocos días de que los Bravos de Juárez regresen a la actividad en la Liga MX, cuando enfrenten a los Tuzos del Pachuca, los dirigidos por Gabriel Caballero trabajaron en la cancha principal del Complejo, enfocados en la estrategia a implementar en su visita a la ‘Bella Airosa’.



Jefferson Intriago, jugador ecuatoriano del equipo fronterizo, sabe lo que está en juego en su próximo partido ante un rival que poco a poco ha ido escalando posiciones y que hoy se encuentra dentro de puestos de Liguilla.



“Fue una parada que la verdad nos sirvió mucho para trabajar en aspectos en los que hemos fallado. El último partido lo perdimos por la pelota parada y hay que estar más concentrados en esas situaciones que te marcan un partido”, comentó el futbolista sudamericano.



“Ahora vamos contra un rival que viene bien, en una cancha totalmente difícil, he visto los partidos que ellos juegan ahí y la verdad que será un rival bastante complicado, pero nosotros estamos necesitados de puntos y estar en la parte debajo de la tabla no nos gusta y en nuestras manos está cambiar esta situación”, añadió Intriago.



Después de su derrota ante San Luis, en su más reciente compromiso, el conjunto juarense no pudo abandonar el penúltimo lugar al quedarse en 11 puntos, solamente por encima de Veracruz que suma cuatro unidades.



“Nosotros vamos a trabajar el partido, a ser un equipo ordenado, creo que mientras nosotros seamos ordenados podemos hacerle daño a cualquiera. No podemos seguir dejando escapar puntos por perder en los últimos minutos, tenemos que ser más inteligentes y saber cerrar los partidos”, señaló Jefferson.



Con tres triunfos, siete derrotas y dos empates la efectividad del equipo fronterizo es de 30.56.



En el tema del cociente, Bravos se ubica en el antepenúltimo lugar con 1.0870, por arriba de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que tienen 1.0375 y de Veracruz, que registra 0.3333.



“El equipo está con las ganas y la energía de ir a esa cancha y sacar esos tres puntos que nos van a ayudar en lo anímico”, puntualizó.