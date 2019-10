Agencia Mexsport



Con la mente en Chivas En una semana de tres partidos para el FC Juárez, el entrenador Gabriel Caballero piensa sólo en el ‘Rebaño Sagrado’, su rival de este domingo Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 24 octubre 2019 | 06:00

En una semana crucial, en la que pueden acrecentar sus aspiraciones de Liguilla, con tres partidos en ocho días, los Bravos de Juárez ya dieron vuelta a la página de lo que aconteció en Pachuca, donde obtuvieron su primer triunfo de visitante, y ya piensan en el siguiente rival.



Gabriel Caballero, entrenador del conjunto juarense, habló ayer al mediodía, luego del entrenamiento que el grupo sostuvo en el Complejo Bravos.



“La verdad que es unas semana cargada, al margen de Chivas, vienen tres partidos en una semana nuevamente, y bueno sería importante conseguir los tres puntos ante Guadalajara este próximo domingo aquí en casa”, comentó el estratega del cuadro fronterizo.



Ubicados en el lugar 15 de la tabla general con 14 unidades, los Bravos están a cinco puntos del número ocho que es Monarcas Morelia, y por esa razón las posibilidades de acceder a la siguiente etapa del Apertura 2019 subieron de nivel con la anterior victoria.



“Yo pienso solamente en el partido del domingo, en los tres puntos que están en disputa el domingo y así sucesivamente, después veremos dentro de un mes y medio, cuando termine el torneo y veremos para lo que alcanza. Ahorita no podemos hablar de Liguilla porque a mí me gusta ir paso a paso”, señaló.



Un triunfo sobre el ‘Rebaño Sagrado’ y algunas combinaciones de resultados pondrían a la escuadra juarense muy cerca de zona de clasificación, sin perder de vista que luego de Chivas, el siguiente partido será en Morelia a media semana.



Después de Monarcas el rival en casa para Bravos será Tijuana.



Con respecto a la violencia que se vivió en el juego entre Atlético San Luis y Querétaro, el director técnico de Bravos expresó su opinión.



“La verdad es una tristeza lo que pasó en el partido en San Luis, son cosas a las que hay que ponerle mucha atención, hay que evitar. En ocasiones se piensa que se tiene cubierto ese tema con las medidas de seguridad y nos sorprenden, sin duda que debemos estar más preparados”, aseveró.



El tema de los Tiburones Rojos de Veracruz también lo abordó el entrenador de Bravos.



“Son situaciones difíciles que yo las viví también, porque no siempre los equipos son cumplidores. A mí me pasó como jugador con Puebla y jamás nos pagaron, también nos pasó en el ascenso. Hay que ser solidarios y apoyar, después las medidas más importantes las debe tomar la gente de arriba”, declaró.