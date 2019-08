Cortesía Omar Ramírez AM León



Comprometido y motivado Iván Vázquez, portero de FC Juárez, enfoca sus baterías en Santos Laguna, el rival del equipo local este domingo en la fecha dos del Apertura 2019, en la Liga MX Eduardo Morán / El Diario

sábado, 27 julio 2019

Motivado por haber recibido la oportunidad de ser el portero titular en el debut de los Bravos como equipo de Primera División, Iván Vázquez Mellado ha dado vuelta a la página y ahora se encuentra enfocado en el partido de mañana contra el Santos de Torreón.



“La verdad que muy motivado con esta nueva oportunidad que se nos presenta e igual que todos muy comprometidos con esta oportunidad y tratar de aprovecharla al cien por ciento”, declaró ayer Vázquez Mellado en relación a lo que fue ese primer partido del equipo juarense en la Liga MX.



El portero de 36 años de edad, oriundo de la Ciudad de México, dijo que todos los rivales que enfrentarán serán complicados y el Santos no será la excepción.



“Ya pudimos ver un poco de lo que es Santos, todo mundo conoce cómo juegan, sabemos quien va a jugar, obviamente vimos el partido pasado. Un rival difícil como todos, pero nosotros estamos preparándonos para mejorar cada semana nuestro trabajo”.



Vázquez considera que en estos tiempos no es punto a favor de los Bravos el que vengan del Ascenso, pues ya existen muchas herramientas por medio de las cuales cualquier equipo puede ver a otro o a cualquier jugador.



“Entonces todos los equipos son muy analizables, pero no pasa nada, así es esto y nosotros cada semana tratamos de mejorar lo que venimos haciendo bien y, obviamente, también mejorar los detalles que tuvimos en el partido pasado para que no vuelvan a repetirse y nada más”.



-¿Qué tanto cambió el trabajo de una semana a otra?



“No, nada, creo que venimos haciendo bien las cosas, venimos entrenando muy bien. Obviamente tenemos que cambiar algunos aspectos en cuanto a la táctica, pues cada rival es diferente, pero nosotros preocupados por nuestro trabajo, por lo que venimos haciendo, por mejorar cada semana para ser mejor cada fin de semana”.



Finalmente el portero de Bravos dijo que los refuerzos que llegaron al equipo para este torneo se han acoplado muy bien desde un principio porque todo el equipo los recibió muy bien y consideró que en estos momentos ya están bien adaptados, sin excepción.