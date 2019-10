Agencia Mexsport



Complicada visita Ubicado en el penúltimo lugar en la tabla general, FC Juárez enfrenta esta tarde a los Tuzos del Pachuca, quienes están en zona de Liguilla Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 19 octubre 2019 | 06:00

El Torneo Apertura 2019 ha llegado a un punto trascendental y los Bravos de Juárez tienen los últimos llamados para estar en la fiesta grande de la Liga MX. Hoy, en actividad de la jornada 14, visitan a los Tuzos del Pachuca.



La escuadra fronteriza aún tiene posibilidades, pero necesita escalar lugares en la clasificación, mientras que los Tuzos, que ya están metidos en zona de Liguilla, quieren conservar su lugar dentro de los primeros ocho.



“Es un partido muy importante para nosotros, también difícil porque sabemos que en la altura ellos tienen ventaja, pero nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro y poder traernos algo de allá”, comentó el delantero paraguayo Darío Lezcano, quien durante la fecha FIFA tuvo participación con su selección.



Los Bravos siguen buscando su primera victoria de la temporada fuera de casa. En su más reciente salida lograron arrebatarle un punto al líder de la competencia, Rayos del Necaxa.



Después de ese empate sin goles en Aguascalientes, el equipo juarense sufrió una dura derrota en casa ante el Atlético San Luis, por lo que se mantiene muy lejos de los puestos de liguilla.



“Mi trabajo es ayudar al equipo con goles, así que mañana (hoy) voy a dar lo máximo que esté de mi parte para no salir con las manos vacías de Pachuca”, expresó el jugador sudamericano.



El club hidalguense, que a pesar de que no tuvo actividad en la jornada pasada se sostuvo en el séptimo lugar general.



Los Tuzos llegan motivados, tras vencer en su más reciente compromiso celebrado en casa a Cruz Azul. Ese triunfo de 2-0 fue precisamente el que metió a Pachuca a zona de clasificación.



El once titular que podría presentar esta tarde el entrenador Gabriel Caballero estaría conformado por Iván Vázquez, Jonathan Lacerda, Gustavo Velázquez, Israel Jiménez, Flavio Santos, Joaquín Esquivel, Jefferson Intriago, Gabriel Hachen, Darío Lezcano, Diego Rolán. La sorpresa podría darse en la lateral por la izquierda con la aparición de César Gándara.



“La mentalidad del equipo es que a partir de mañana rescatar unidades, comenzando de visitante. Quedan seis partidos, así que con seriedad, con mucho trabajo, mucho sacrificio vamos a dejar todo. Nuestro más reciente resultado de visitante fue un empate, así que confiamos en seguir por esa línea”, señaló el atacante de Bravos.