Jesús Rodríguez



Complicada misión El conjunto juarense buscará cosechar puntos y comenzar a salir de los últimos lugares de la tabla general Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 01 septiembre 2019 | 06:00

Luego de quedar cortos ante Puebla el jueves pasado, en el partido que perdieron 3-2, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17 reciben este día a los Rayados de Monterrey a las 11:30 de la mañana en el Complejo Bravos.



El conjunto juarense, que hasta antes de ese juego ante ‘La Franja’ tenía un triunfo y tres empates, buscará cosechar puntos y comenzar a salir de los últimos lugares de la tabla general.



Después de la conclusión de la jornada sabatina, el conjunto fronterizo se localiza en el lugar 16 de la tabla general, por arriba de Puebla (17), León (18) y América (19).



“La idea es que podamos ser un equipo equilibrado, porque generamos mucho al frente, hemos tenido gol, pero también hemos recibido mucho, a mí me preocupa mucho eso”, comentó el entrenador del cuadro local, Omar Gómez.



“Siempre he buscado que mis equipos sean equilibrados, el ideal es ser la mejor defensa, ser el mejor ataque, gracias a Dios me ha tocado conseguirlo, cuando estuve en Monterrey, y cuando logras ese nivel de rendimiento es claro que vas a ser protagonista, que vas a ser un equipo que va a calificar, que ira en busca del campeonato, pero por ahorita esa es la parte que hemos adolecido y se está en esa búsqueda”, añadió el estratega.



Rayados, en esta categoría, también es un equipo al que le ha costado bastante el torneo. Con seis partidos jugados, uno más que Bravos, se ubica en el lugar 15, con una producción de ocho puntos, una más que los fronterizos.



Esa cosecha de unidades la tiene luego de un triunfo, dos empates y tres derrotas; registra nueve goles a favor por 12 en contra.



“Todavía hay muchos puestos que tengo que observar para poder definir y, lo más rápido posible, poder tener una base, un once en el cual podamos descansar”, señaló el timonel. Sin importar el resultado que se dé en el tiempo regular, al final mediante una tanda de penales se reparte un punto extra.