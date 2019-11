Marco Tapia / El Diario



Cierran torneo debut Esta noche las Bravas de Juárez despiden su primer torneo en la Liga MX femenil cuando reciban a las Águilas del América a partir de las 7 de la tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 08 noviembre 2019 | 06:00

Esta noche las Bravas de Juárez despiden su primer torneo en la Liga MX femenil cuando reciban a las Águilas del América a partir de las 7 de la tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez.



La escuadra fronteriza llega a este compromiso precedida de un empate a cero goles con Querétaro. Las Águilas por su parte igualaron en casa a un gol con Cruz Azul, pero ya están calificadas a la Liguilla.



En el partido en contra de Querétaro con el conjunto juarense debutó la mediocampista fronteriza Karen Ponce.



“La verdad estoy muy contenta porque me doy cuenta de que cada sacrificio tiene su recompensa y pues justamente me llegó mi recompensa”, expresó la nacida en Ciudad Juárez.



“Es un equipo fuerte (América), ya tiene un gran recorrido aquí en esta liga femenil y tiene bastante experiencia, pero no nos vamos a dejar, pues nuestra casa se tiene que respetar, nuestra casa debe pesar y pues creo no será un partido fácil”, comentó la futbolista de 24 años.



Celeste Vidal, una de las jugadoras de experiencia del equipo de Bravas, habló de lo que implica enfrentar al cuadro azulcrema.



“Nunca es tarde para cerrar con broche de oro y más como lo es con un equipo tan competitivo como lo es el América. Creo que de igual manera vienen concentradas ahora que tienen una motivación nueva, pero igual nosotras tenemos el privilegio de cerrar en casa, buscando igual los tres puntos y siempre con la ambición de querer más y sumar en cada partido”, dijo Celeste.



La defensa central del FC Juárez reflexionó acerca de los comentarios recibidos de momento por el desempeño del equipo en este campeonato.



“Siento que hay que recibir críticas constructivas como he dicho antes, el que no te ayude a sumar, entonces no te ayuda para nada si te va a restar en tus resultados, en tu forma de pensar las cosas”, dijo.



Después del juego de hoy el equipo romperá filas mañana.