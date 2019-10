Carrijo, a la orden del técnico

Marco Tapia / El Diario



viernes, 04 octubre 2019 | 06:00

Artillero y matón en el área, el delantero brasileño Leandro Carrijo asume con gallardía el papel que le ha tocado cumplir con los Bravos de Juárez luego de finalizada la fase de grupos de Copa MX y concluidas 12 jornadas en la Liga MX.



“Contento por marcar otro gol con esta playera y más porque se obtuvo la victoria con esa anotación. Marcar siempre es bueno y más cuando se ayuda al equipo a asegurar el primer lugar del grupo”, comentó el atacante sudamericano.



Con el gol que le metió al Atlante el miércoles pasado, Carrijo Silva llegó a tres en la Copa MX en el Apertura 2019, ya que también se hizo presente en el marcador en los partidos en los que Bravos se impuso 2-1 a Venados de Yucatán, allá en Mérida y el triunfo de 2-0 sobre Atlante en el primer choque que se dio en la jornada tres en Cancún.



“Yo siempre trabajé y he trabajado buscando mi mejor forma; el trabajo no se puede dejar de hacer. No puedo dejar de ser profesional aunque en ocasiones no me toque jugar, y cuando me toca jugar hay que estar al 100 por ciento porque somos un equipo y hay que estar aportando lo mejor para ayudar a los compañeros”, aseguró el delantero de 34 años de edad.



En la Liga MX, Leandro ya tuvo participación, lo hizo en la jornada 10 en contra de los Tiburones Rojos de Veracruz.



Carrijo estuvo en la cancha un total de seis minutos en el triunfo de Bravos sobre los escualos.



“Yo estoy para competir en una competencia sana, en un grupo que es sano. Yo siempre he estado ahí para aportar, ya que la competencia dentro de un grupo es buena y da buenos frutos para la afición y para todos nosotros”, expresó el jugador del conjunto fronterizo.



Carrijo es sin duda uno de los mayores referentes en la corta historia de Bravos FC Juárez, equipo con el ahora ya sabe lo que es jugar en el máximo circuito del futbol mexicano, al que llegó desde su aparición en la Liga de Ascenso en el año 2015.



“No importa lo que me toque jugar, no tengo ningún problema con la decisión del entrenador, quien es el que elige a los jugadores que participan en un partido, ya sea en Copa o en Liga”, dijo el originario de Minas Gerais, Brasil.



Antes de que llegara a Bravos en el Torneo Apertura 2015, Leandro estuvo con San Luis y Atlético Celaya, por lo que ya son siete años de intervenir en el futbol azteca.



“Es un trabajo de cuatro años con este equipo y la afición confía en mí trayectoria, a la cual agradezco mucho ese apoyo”, finalizó.