Marco Tapia



Caras largas en regreso a casa Tras el revés ante Santos Laguna 3-0, FC Juárez vuelve a la ciudad y el entrenador Gabriel Caballero no aparece Eduardo Morán / El Diario

martes, 30 julio 2019 | 06:00

Con caras largas en la mayoría de ellos y un paso acelerado para abordar el autobús que los llevaría al hotel de concentración; así arribaron ayer al aeropuerto Abraham González de esta frontera los jugadores de los Bravos del FC Juárez luego de haber sido derrotados 3-0 el domingo anterior por el Santos Laguna en Torreón.



El técnico Gabriel Caballero nunca apareció en la sala de espera de la terminal aérea junto a los jugadores, el cuerpo técnico, auxiliares y utileros, a pesar de que personal del equipo señaló a los reporteros que ahí lo esperaban, que el argentino sí había hecho el viaje con ellos.



Después de dos jornadas completas en la Liga MX, los Bravos están en el último lugar de la tabla general con cero partidos ganados, cero empatados, dos perdidos y cero puntos.



En la porcentual, el equipo juarense se ubica en el sitio 16 con un cociente de 1.0833, arriba de Querétaro (1.0714), Chivas (1.0571) y Veracruz (1.0000).



“Tendríamos que haber evolucionado, tendríamos que haber mejorado, pero no, entonces ya haremos el análisis más profundo y más detallado”, declaró Caballero en la conferencia de prensa que ofreció posterior al partido en el estadio Corona el domingo anterior.



Agregó que, al margen de hacer un análisis más a fondo y sin analizar detenidamente las cosas, contra Santos los Bravos no estuvieron bien con el balón, sin el balón, no estuvieron equilibrados y prácticamente no generaron alguna opción de gol, por lo menos una, en todo el partido.



“Eso no puede pasar, entonces por supuesto que hay que poner atención y hay que trabajar para mejorar en todos esos aspectos. Ojalá sea este el único partido que se vea de esta forma”, señaló.



El timonel de los Bravos dijo que de acuerdo con su plan de juego pensaban hacer un mejor partido aunque Santos fuera el rival, pensaban que iban a hacer más de lo que hicieron, pero no resultó así.



Sin embargo, mantiene la confianza en el plantel porque armaron un equipo para competir, para estar equilibrados, pero las cosas no les salieron.