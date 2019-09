Caen Bravitos

Alfonso Ocón / El Diario



domingo, 22 septiembre 2019 | 06:00

El equipo de los Bravos FC Juárez categoría Sub-15 fue derrotado ayer 2-0 por las Águilas del América en el Complejo Bravos en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019.



La escuadra juarense fue dominante en cuanto a la posesión del balón y tiros al arco durante la primera parte, pero no logró reflejarlo en el marcador.



A los 21 minutos de juego los Bravos intentaron realizar la primera anotación con un tiro de larga distancia, pero el balón se fue encima del arco que defendía el arquero Pablo Vargas.



La jugada más peligrosa para el equipo local fue cuando el cronómetro indicaba los 30 minutos; un desborde por la banda derecha le permitió a Sebastián Álvarez enviar un centro raso que César Sosa logró rematar, pero de nuevo el esférico pasó apenas encima de la portería de los de Coapa.



La primera parte terminó sin goles y el complemento fue totalmente distinto. Ya con la lluvia como invitada, las Águilas se apoderaron del balón y dominaron el encuentro durante casi todos los segundos 45 minutos.



El primer aviso de los visitantes llegó a los 48 de acción con un gol anotado por Emiliano Soria con un remate de cabeza, pero el árbitro asistente levantó la bandera para anular la jugada por fuera de juego.



Al minuto 54, luego de un error de la zaga juarense al realizar malos toques de balón cerca del mediocampo, Wilver Dorantes aprovechó para dirigirse al arco rival, encaró al portero Erick Valdez y lo venció con un disparo raso.



Al 64 cayó el segundo gol de las Águilas que sentenció el partido y dio los tres puntos al América.



De nueva cuenta Dorantes se hizo presente en el marcador, ahora simplemente tuvo que empujar el balón a la red con un remate dentro del área chica, luego de un centro por la banda izquierda.



Los Bravos no lograron reaccionar, no hilvanaron jugadas de peligro y así se consumó su quinta derrota en lo que va del torneo.