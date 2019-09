Cae sub-20 y va al sótano

Tomada de internet



Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 15 septiembre 2019 | 06:00

Con gol del brasileño Leandro Carrijo los Bravos de Juárez lograron descontar en el marcador, pero no pudieron evitar la derrota de 2-1 ante los Esmeraldas de León, en actividad de la jornada nueve de la Liga MX categoría Sub-20.



El ataque del conjunto fronterizo fue encabezado por jugadores del primer equipo, ya que además de Carrijo estuvieron de titulares Lucas da Silva y Eduardo Pérez.



En la portería no estuvo Enrique Palos, quien por lo regular aparece en los duelos de esta categoría cuando juegan de visitante; en el arco fronterizo apareció José Sánchez.



El cuarto jugador del primer equipo que bajó a defender los colores de Bravos en la Sub-20 fue José Rodriguez, quien se agrupó en la zona baja junto a Daniel Montoya y Jahaziel Domínguez.



En la media cancha patrullaron Francisco Javier Nevárez, Carlos Mauri, Oliver Silva y Owen Guerrero.



Por parte de León los jugadores que bajaron del primer equipo a esta categoría fueron el portero William Yarbrough, además del defensa Osvaldo Rodríguez, el medio de contención Iván Ochoa y el medio creativo Jown Cardona.



El conjunto que comanda el entrenador Rubén ‘Ratón’ Ayala, abrió el marcador por conducto de Johan Alonzo, al minuto 15. De regreso del descanso, Juan Rangel concretó la segunda anotación para los del bajío, al 54.



Leandro Carrijo descontó por los visitantes al minuto 55, y a pesar de que quedaba una buena cantidad de minutos en el reloj para buscar el empate, el equipo que dirige Tomás Campos no pudo alcanzar por lo menos la igualada.



Un minuto antes de que cayera el segundo gol de León, el estratega de Bravos hizo la primera modificación con la salida de Da Silva y el ingreso de Yair Hernández.



Los otros dos cambios se dieron con la intención de generar presencia en la parte ofensiva, pero no rindieron los frutos esperados. Salieron Carlos Mauri y Oliver Silva e ingresaron Vladimir Suárez y José Cantú.



Por Bravos cinco jugadores fueron pintados de amarillo, ellos fueron Carlos Mauri, Daniel Montoya, Jahaziel Domínguez, José Rodríguez y Yahir Hernández.



Con este resultado adverso, los Bravos de Juárez cayeron al fondo de la tabla, al sumar únicamente cuatro puntos en ocho partidos disputados.