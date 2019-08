Caballero tratará de resolver los detalles

Mexsport



Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 31 agosto 2019 | 06:00

Consumada la quinta derrota de Bravos en el Apertura 2019 de la Liga MX, tercera que sufre de forma consecutiva, para el entrenador Gabriel Caballero no es momento de ‘rasgarse las vestiduras’ y sí de ocuparse en los pequeños detalles que quedan por resolver.



“Dolorosa, muy dolorosa, en la última jugada, en el último minuto y la verdad esas son derrotas que cuestan, que duelen, porque después de hacer un buen partido, en el que teníamos el triunfo, luego el empate y que al final se nos escape, la verdad que sí duele”, comentó Caballero ayer al mediodía a su llegada a esta ciudad.



Con el doloroso revés, Bravos cayó al penúltimo lugar de la tabla general con tan sólo tres puntos conquistados en seis partidos jugados, lo que equivale al 16.6 por ciento de las unidades que han estado en disputa (18).



“No queda más que ocuparnos, de revertirlo, de tratar de resolver los pequeños detalles que nos quedan todavía por resolver para el partido que ya se viene el domingo. No podemos estar arrancándonos las vestiduras, hay que cambiar el chip y pensar en el siguiente partido”, aseveró el timonel argentino naturalizado mexicano.



El conjunto fronterizo estuvo a 20 minutos de alcanzar el objetivo con el que viajó a Puebla, que era conseguir el triunfo y por consiguiente los tres puntos, pero con el gol que cayó al 71 de tiempo corrido, el empate parecía que sonaba a conformismo y en tiempo de compensación con el segundo gol de ‘La Franja’ las esperanzas se diluyeron por completo.



“Ahora viene un gran rival como lo es Monterrey, y bueno, tenemos que hacer nosotros todo lo que nos corresponda para quedarnos con los tres puntos que tanto los han trabajado los muchachos y han luchado por ellos”, expresó el director técnico.



“Los muchachos saben que estamos cerca de encontrar la regularidad en cuanto a resultados, porque en cuanto al juego ellos se sienten cómodos, juegan bien, con buena posesión de pelota, pero no ver todo ese esfuerzo reflejado en un resultado positivo duele y les molesta”, agregó el estratega.