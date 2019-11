Caballero avergonzado

Agencia Mexsport



Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 02 noviembre 2019 | 06:00

Con el rostro desencajado, luego de la derrota de 6-1 ante Monarcas Morelia, el entrenador Gabriel Caballero asumió su responsabilidad por el marcador de escándalo que ha dejado a Bravos de Juárez eliminado de cualquier posibilidad de acceder a la Liguilla.



“Realmente siento vergüenza, muy apenado por lo que se hizo en la cancha, cometimos todos los errores o evidenciamos las deficiencias que tenemos en un partido. Hemos tenido un partido terrible y no hay mucho que decir”, comentó el estratega del conjunto juarense



“La verdad sí siento pena, pido perdón a la afición, a la institución, porque éste no es nuestro equipo. Hay que tomar esto como una noche terrible, y por supuesto hay que mejorar en todos los sentidos y recomponer porque el partido del domingo está muy cerca”, añadió el timonel.



Con la derrota el equipo fronterizo quedó estancado en 14 unidades y con tres juegos todavía por disputarse a lo máximo que aspira llegar es a 23 puntos, los mismos a los que arribó Monarcas Morelia con el holgado triunfo y que lo sitúan precisamente en el octavo lugar de la tabla general.



“Por supuesto que el derecho de piso siempre cuesta, por la adaptación, la conjunción del equipo que hicimos a marchas forzadas, pero no, creo que el equipo muchas veces ha jugado bien, al margen de los resultados, hoy todo lo malo salió y en realidad no hay nada que rescatar, más que decir que fuimos una vergüenza”, aseveró el director técnico.



Con los seis goles que le hizo el cuadro de la monarquía, Bravos llegó a 24 en el torneo, lo que lo convierte en el sexto equipo más goleado.



Veracruz ha recibido 36, Puebla y Tijuana tienen 27, San Luis y Pachuca registran 25 goles en contra.



“Fue una noche negra y todo lo bueno que tal vez hicimos anteriormente hoy no se ve, esto es así”, manifestó el entrenador argentino naturalizado mexicano.



Ante esta situación, por lo vivido en Morelia y por lo que ha pasado durante todo este primer torneo que tiene Bravos en Liga MX, reforzar al equipo para la próxima campaña resulta urgente.



“Sin duda que tenemos que reforzar al equipo, eso ya se está trabajando con la directiva. Sabíamos que el primer semestre iba a ser muy difícil, poder conjuntar todo como queríamos. Sabemos que el próximo torneo tenemos que mejorar; hemos trabajado junto con la directiva en todas las necesidades que se van presentando durante la temporada”, puntualizó.