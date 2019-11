Agencia Mexsport



Buscan quién la pague Tras la derrota más escandalosa en su andar en la Liga MX (6-1 ante Morelia), FC Juárez recibe hoy a Xolos Tijuana en duelo fronterizo Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 03 noviembre 2019 | 06:00

Esta tarde, cuando los Bravos reciban a los Xolos de Tijuana en el estadio Olímpico Benito Juárez, no sólo buscarán la obtención de los tres puntos, sino sanar las heridas que les dejó el juego en Morelia.



La confrontación entre los conjuntos fronterizos corresponde a la decimoséptima del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y dará inicio a las 6:00 de la tarde, cuando el árbitro central Marco Antonio Ortiz haga sonar su silbato.



Luego de la derrota que sufrieron ante Monarcas, los jugadores del equipo juarense enmudecieron y será hasta hoy cuando tengan la oportunidad de hablar en la cancha.



El único que afrontó la situación y opinó fue el entrenador Gabriel Caballero, quien enfatizó que lo sucedido en tierras purépechas fue vergonzoso.



Para este partido el estratega argentino todavía no podrá contar con Darío Lezcano, quien fue suspendido dos jornadas por los insultos que le vertió al juez central en el juego pasado en casa ante las Chivas. Con el de hoy, el jugador paraguayo pagará los dos encuentros que fue enviado a la congeladora.



En el duelo anterior y debido a las ausencias obligadas como la de los defensas Jonathan Lacerda y Alberto Acosta, además del citado jugador sudamericano, el timonel de la escuadra fronteriza envió un once titular que es muy probable que hoy lo repita, si es que no se recuperaron Acosta y Lacerda.



Los titulares ante la monarquía fueron Iván Vázquez, Elio Castro, Éder Borelli, Israel Jiménez, Víctor Velázquez, Mauro Fernández, Jefferson Intriago, Joaquín Esquivel, Flavio Santos, Ángelo Sagal y Diego Rolan.



Los hombres que entraron de refresco fueron Edy Brambila, al 45; Joaquín Noy, al 83, al igual que Gabriel Hachen.



El rival en turno llega con el firme propósito de ganar los tres puntos que lo mantenga dentro de zona de clasificación.



Hasta antes de los partidos de ayer, el cuadro de la jauría estaba en el séptimo escalón de la tabla general con 24 unidades, por lo que le resulta apremiante sacar la victoria de esta ciudad.