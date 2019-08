Jesús Rodríguez



Bravos Sub-20 Buscan primer triunfo Enfrentan este domingo 4 a los Diablos Rojos de Toluca en el Complejo Bravos, a las 9 de la mañana Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 02 agosto 2019 | 06:00

Después de no tener actividad en la jornada anterior debido a un compromiso de su rival, el equipo Bravos de Juárez Sub-20 se prepara para recibir este domingo 4 de agosto a los Diablos Rojos de Toluca.



El duelo entre fronterizos y mexiquenses se dará en el Complejo Bravos a partir de las 9 de la mañana.



Este partido, como el mismo que sostendrán los conjuntos de la categoría Sub-17, son el preámbulo para el platillo estelar que se presentará horas más tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez.



Ayer el equipo que dirige Tomás Campos trabajó arduamente en la cancha 3 del complejo, afinando los detalles para encarar al cuadro escarlata.



“Es un orgullo para nosotros el estar en este tipo de competencias y nos estamos preparando arduamente para también brindar un buen espectáculo y que la afición se compenetre con el equipo”, comentó Campos.



En su duelo de presentación, la escuadra juarense cayó 4-3 ante los Rojinegros del Atlas, en la jornada.



El domingo pasado Bravos no tuvo actividad por un compromiso que tuvo el Club Santos Laguna.



“Contra Atlas el equipo mostró muy buenas cosas, por esa parte estamos tranquilos y contentos, pero tenemos que seguir reafirmando eso, porque no es solamente en un partido, tenemos que seguir así durante todo el torneo, la idea principal es no tener tantos altibajos”, mencionó el timonel del equipo.



Con ese resultado adverso ante Atlas y el juego pendiente con Santos, el conjunto de Bravos se ubica actualmente en la posición 15 de la tabla general, sin unidades todavía y una diferencia de goles de -1.



“Toluca es un rival complicado, es un equipo que ya le ganó a Cruz Azul el sábado pasado, empató con Querétaro, es un partido complicado, lo vamos a asumir como tal, pero con la consigna de sacar los tres puntos”, manifestó el estratega.



Después de Toluca la escuadra juvenil tendrá que encarar el compromiso ante Cruz Azul el sábado 10 de agosto en la Ciudad de México.



En esta división los clubes pueden tener hasta cuatro jugadores que participan con el primer equipo, por esa razón ayer en el interescuadras se pudo ver a jugadores como José Rodríguez y al portero Marco Canales.