Buscan cinco o seis refuerzos

Jesús Rodríguez / El Diario



miércoles, 11 diciembre 2019 | 06:00

No adelantó nombres, pero Álvaro Navarro, presidente deportivo de Bravos de Juárez, aseguró que de cara al Torneo Clausura 2020 el club se reforzará con cinco o seis jugadores, entre los que pudieran estar dos mexicanos.



El directivo del conjunto fronterizo también confirmó la baja del uruguayo Joaquín Noy, así como desmintió la versión que circuló en días anteriores en la que se puso al chileno Ángelo Sagal con los Diablos Rojos de Toluca.



“Hablando de las bajas, a Joaquín Noy se le venció su contrato con nosotros y ya no es parte del club. Lo de Sagal no sé de dónde venga, ya que tiene contrato con nosotros, es un excelente jugador y seguirá con nosotros”, declaró Navarro Gárate.



Después de que el pasado lunes fue imposible trabajar en cancha por la lluvia que se presentó en la ciudad durante varias horas, ayer el grupo estuvo en el Complejo Bravos. Los exámenes médicos y pruebas físicas ya fueron realizados.



“Los refuerzos los iremos dando a conocer en su momento, vamos muy adelantados, yo pienso que en esta semana presentamos a uno o dos de los que vienen y así seguiremos. Uno de ellos es probable que se incorpore entre mañana y pasado; estamos tratando de que el segundo refuerzo llegue aquí antes de viajar el domingo a Querétaro”, mencionó el dirigente.



Aseguró que los refuerzos se dan luego de la planeación que se armó junto a Gabriel Caballero desde hace mes y medio, antes de que concluyera el Apertura 2019, ya que se tenía conocimiento de dónde se tiene que reforzar al equipo.



“Son cinco o seis refuerzos y viene uno o dos mexicanos. Tenemos muy claro lo que pide Gabriel, acordado conmigo y la directiva, para poder traer a los refuerzos que necesitamos”, dijo el presidente deportivo de Bravos.



La lista de transferibles estaba pensada para que se diera a conocer ayer, pero dentro de ese grupo de jugadores hay uno sobre el que tiene interés otro club y bien pudiera darse el cambio de equipo y borrarlo de la lista de transferibles.



Del 15 al 30 el equipo juarense estará en Querétaro, pero hará una pausa del 24 y 25 de diciembre.