Marco Tapia / El Diario



Busca ligar triunfos Molesto porque en el Apertura 2019 FC Juárez no ha ganado dos juegos seguidos, el entrenador Gabriel Caballero afina detalles para enfrentar a Pumas este domingo Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 08 noviembre 2019 | 06:00

Después de dos días de no trabajar en cancha los Bravos regresaron a las instalaciones del estadio Olímpico Benito Juárez para afinar los detalles de lo que será su siguiente partido de la Liga MX en contra de los Pumas de la UNAM.



“Hemos trabajado bien durante esta semana. El equipo se repuso rápido del accidente de la semana anterior (ante Morelia) para el domingo se recompuso de buena manera haciendo un gran partido, con un gran resultado”, comentó Gabriel Caballero, entrenador del conjunto fronterizo.



“Esta semana hemos podido recuperar algunos jugadores que estaban con molestias, en ese sentido ha sido bueno que en esta semana pueda estar completo prácticamente todo el plantel”, añadió el timonel.



Ayer el equipo juarense realizó un interescuadras, pensando en la estrategia a utilizar el próximo domingo, en lo que será su penúltimo juego del Torneo Apertura 2019.



“Esperamos hacer un buen partido el domingo en contra de Pumas y seguir en nuestra postura de la suma de puntos y hacer buenos juegos que es con lo que nos tenemos que respaldar a la hora de hacer una evaluación”, dijo el director técnico.



Caballero también habló sobre lo que viene para cierre de torneo, y el análisis que ya se hace de cara al Clausura 2020.



“Siempre tenemos constante comunicación con la directiva, armar, estructurar, programar todas las cuestiones deportivas y administrativas del club, siempre lo hemos hecho y en ese sentido estamos planeando lo que nos queda en el torneo y lo que va a venir en un futuro”, señaló el estratega.



“Lo que se ha hecho hasta el dia de hoy es bueno, podríamos estar mejor, sin duda, especialmente en cuanto a puntos, pero este torneo nos sirvió de experiencia y poder valorarnos con los demás equipos, dónde nos hace falta y qué más necesitamos”, agregó.



Bravos enfrenta a Pumas en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, el próximo domingo 10 de noviembre a las 11:00 de la mañana (tiempo de Cd. Juárez).



“Ante todos los rivales, sin importar su jerarquía o nombre, hemos tratado de hacer que se nos respete en la cancha. Ante Pumas sabemos que será un partido complicado, con mucha intensidad, espero que las cosas nos salgan como las estamos planeando”, manifestó.



“Lamentablemente lo que no hemos podido hacer es la obtención de dos victorias seguidas, si bien tuvimos tres partidos sumando con un triunfo y dos empates, que ayudaron, pero no pudimos conseguir dos triunfos consecutivos y eso es algo que nos tiene molestos”, finalizó.