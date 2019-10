Marco Tapia / El Diario



Bríos renovados Autor del tanto del triunfo sobre Sacramento en juego amistoso, el portero Iván Vázquez ve el duelo contra Pachuca como una oportunidad para sumar puntos Eduardo Morán / El Diario

martes, 15 octubre 2019 | 06:00

Iván Vázquez, portero de los Bravos del FC Juárez, declaró ayer que el descanso por la fecha FIFA le vino bien al equipo fronterizo de cara al partido de esta sábado contra Pachuca, rival que espera complicado, y agregó que mientras el técnico Gabriel Caballero se lo permita, él cobrará algunas faltas fuera del área.



“Veníamos de una seguidilla de partidos y el equipo necesitaba un poco de descanso, que lo tuvimos este fin de semana. Fuimos a cumplir con ese compromiso y la verdad que todos lo hicieron con bastante seriedad”, dijo Vázquez Mellado.



En relación al juego de este sábado contra Pachuca, el guardameta lider en atajadas con Liga MX con 49 en 12 juegos, indicó que será un partido complicado, que se les presenta como otra oportunidad para lograr un buen resultado, luego de que en la jornada anterior contra San Luis cargaron con la derrota.



Agregó que cuando no se gana no se puede perder, y en los Bravos están conscientes de eso, por lo tanto no quieren que se repita más.



“Salimos muy molestos porque es culpa nuestra y tuvimos que haber resuelto ese último tiro de esquina, que sabíamos que era la última jugada, y bueno, se te escapan puntos y puntos muy importantes, pero todos estamos conscientes de lo que fallamos y sabemos que lo tenemos que corregir, no lo podemos repetir otra vez”, declaró.



Señaló que el equipo también está consciente de la posición que tienen en la tabla del porcentaje y por lo mismo toman mayor importancia esos partidos en los que han dejado ir puntos.



“Ahora contra San Luis, que quieras o no es un rival que también está peleando ahí, si bien ya está un poco arriba, pero también es de los que va a estar peleando el porcentaje, y se nos fue esa oportunidad”, apuntó.



El miércoles pasado en el partido amistoso contra el Sacramento Republic FC, de la USL, el portero de los Bravos destacó al anotar el gol del triunfo (4-3) en un tiro libre, algo que quisiera hacer también en la Liga MX.



“No es de ahorita que lo intento, lo practico, y bueno, ahora gracias a Dios se me presenta la oportunidad de marcar un gol y ayudar al equipo, más que nada eso. Fue una ayuda para mi equipo para sacar un resultado, una victoria, contento por eso y voy a seguir intentándolo, siempre y cuando Gabriel Caballero me dé la confianza, yo encantado de hacerlo. Voy a seguir practicando para mejorar y ojalá se me dé una oportunidad y también se me dé un gol en Liga”, finalizó.