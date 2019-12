Bravos votó a favor

Cortesía Bravos FC Juárez



viernes, 13 diciembre 2019 | 06:00

El presidente deportivo de Bravos, Álvaro Navarro, señaló que la comisión de Bravos que encabezó en la pasada reunión de dueños votó a favor de la resolución que dictó la asamblea y que derivó en la desafiliación del Club Veracruz.



“Yo definitivamente no voy a juzgar al Veracruz, pero sí no estoy de acuerdo que una institución o un equipo afiliado a la Federación no cumpla con los requisitos, y ese fue el problema. A Veracruz no lo desafiliamos nosotros como dueños, ni la asamblea, él se desafilió por incumplimiento de todos sus compromisos, afectando a muchos jugadores, familias, afición y a la Liga. Nosotros queremos una Liga fuerte, con equipos fuertes y directivas fuertes”, comentó el dirigente.



Navarro Gárate señaló que el proceso siguió los protocolos establecidos, desde la propia Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).



“A nosotros nos da tristeza que un equipo se vaya, pero como institución seria, que cumplimos con todos nuestros requisitos, queremos que todos los equipos también sean así. Igual en el ascenso cuando nosotros participamos, pasaba lo mismo, con equipos que se van, como ahora Potros UAEM, lo hizo Murciélagos; Tampico Madero descendió y pagó por permanecer en la Liga”, declaró.



“Pero lo digo claramente, las universidades y los gobiernos deben sacar las manos del futbol, porque son proyectos que no son apoyados a largo plazo, y son presupuestos que trabajan en competencia desleal con todos los demás equipos”, añadió el directivo del club fronterizo.



Existe la posibilidad de que los puntos que los equipos consiguieron en el Apertura 2019 ante Veracruz, ahora desafiliado, les sean quitados, al respecto Navarro fijó la postura de Bravos:



“Hay una propuesta de la Liga donde dice que los puntos que se jugaron contra Veracruz durante este torneo pasado no van a ser tomados en cuenta. Estamos en consideración de firmar una carta algunos clubes, diciendo nuestra inconformidad, porque finalmente esos puntos nos costó pelearlos, ganarlos, como para que una decisión retroactiva nos venga a afectar”, expresó.