Cortesía Bravos



Contra Toluca, su exequipo Brambila sólo piensa en ganar “Es importantísimo y necesario (el triunfo). Eso es lo único que está en nuestra cabeza. Ya lo platicamos, ya dijimos lo que hicimos bien y mal, lo que hay que corregir. El domingo va a ser totalmente diferente”, aseguró Alfonso Ocón / El Diario

miércoles, 31 julio 2019 | 06:00

Después de la derrota ante los Guerreros del Santos Laguna por 3-0 en la jornada 2, el mediocampista ofensivo de los Bravos FC Juárez, Edy Brambila, habló sobre lo que dejó esa segunda derrota consecutiva en la Liga MX y sobre el golpe que recibió durante el encuentro que lo privó de jugar el partido completo por lesión



“Es difícil, por las cosas como se dieron, nos salieron muchas cosas malas. Deja mucho que aprender por lo que se juega, la intensidad del torneo y sabemos que aquí de local debemos sumar de a tres”, comentó Brambila.



Sin embargo, el centrocampista reconoció el trabajo hecho por Santos dentro del terreno de juego, que fue superior al del cuadro juarense.



“Nos contrarrestaron con mucha intensidad y con un buen futbol. Más allá de las frustraciones hay que aprender y el domingo cambiar todo eso”, dijo el futbolista nayarita.



El análisis de este partido y las conclusiones ya fueron comentadas entre los jugadores y el cuerpo técnico, de acuerdo con las palabras de Edy Germán. Por lo tanto, ahora la concentración está en el encuentro del domingo, el debut en casa.



“Es importantísimo y necesario (el triunfo). Eso es lo único que está en nuestra cabeza. Ya lo platicamos, ya dijimos lo que hicimos bien y mal, lo que hay que corregir. El domingo va a ser totalmente diferente”, aseguró el exjugador del Toluca.



Respecto a la lesión que sufrió el mediocampista de Bravos, comentó que fue un golpe leve y que podría reintegrarse al trabajo con el resto del grupo esta misma semana y podría jugar ante Toluca el domingo.



“En un día o dos voy a estar al parejo. Fue un golpe muy fuerte en la altura de la cadera que en su momento no me permitió seguir jugando, pero son cosas que pasan en el futbol y hay que reponerse rápido”, declaró.



Los cambios en la alineación, en comparación con el once inicial ante Atlas al que inició con Santos, no influyeron en el resultado del encuentro, de acuerdo con Brambila. Por último, mandó un mensaje a la afición juarense y la exhortó a que acuda al estadio con ‘la misma ilusión’ a pesar de los resultados en contra.



“Que vengan y piensen que vamos a salir con todo, que en lo único que estamos pensando es ganar si o si y lo que mencionan de la porcentual, que no estén pensando en eso como muchos, el equipo está para pensar en grande”, declaró.