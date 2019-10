Borelli le da vuelta a la página

Cortesía Bravos FC Juárez



martes, 29 octubre 2019 | 06:00

Sin encontrar todavía el motivo por el cual en varios juegos les han sacado el triunfo en los últimos minutos, a pesar de que le dan muchas vueltas en busca de una solución, el lateral de los Bravos del FC Juárez Éder Borelli declaró ayer que tienen que hacer es mantenerse en el trabajo y darle vuelta a la página porque encima tienen un partido contra Morelia este jueves.



“Es algo que le damos muchas vueltas y no podemos encontrar una razón en específico. Hay que seguir trabajando y estar concentrados durante 95, 96 minutos para que no pasen esas cosas”, dijo ayer Borelli. “Nos deja un sabor amargo, mucha frustración por cómo se dio el partido, que es algo que nos viene pasando durante este torneo, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando y hacer mucho hincapié para que no sigan pasando ese tipo de cosas”, declaró.



En relación a la expulsión de su compañero Darío Lezcano, quien fue castigado dos juegos, dijo que son situaciones que pasan en todos los partidos y “quizá se tolera un poco más a otros jugadores y se hace un poco de diferencia, pero eso es un tema de cómo lo quieran ver los árbitros. No está bien tampoco que reclamemos y que caigamos quizá en las provocaciones que nos hacen caer a veces”.



-¿Cómo dar vuelta a la página en lo anímico cuando tienen otro partido tan pronto?



“Creo que el día más difícil es el día de hoy, cuesta un poco digerir lo que pasó ayer –domingo–, pero ya mañana –hoy– hay que dejarlo atrás, hay que pensar en Morelia que ellos también necesitan ganar por el tema de que están ahí peleando la clasificación y nosotros necesitamos ganar para seguir sumando y haciendo un buen colchón de puntos para lo que viene”.



-Por lo que han hecho en la temporada, ¿los Bravos merecen tener más puntos?



“Sí, sin duda que el funcionamiento ha sido muy bueno, hubo muchos partidos en los que hemos estado en desventaja por expulsiones, lesiones y sin embargo el equipo sigue estando a la altura. Estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel –Caballero–, por lo que ha hecho el equipo tendría que tener muchos más puntos, pero no es tanto de merecimiento, sí es de circunstancias y las circunstancias han marcado que tengamos los puntos que tenemos hoy”, finalizó.