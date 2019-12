Cortesía Bravos FC Juárez

Jorge Remigio Pautasso Auxiliar de lujo Con una larga trayectoria a nivel club y Selección Nacional con Gerardo 'Tata' Martino, el argentino es el segundo de a bordo de Gabriel Caballero en FC Juárez

miércoles, 11 diciembre 2019 | 06:00

Con una destacada trayectoria y significativas credenciales, el experimentado entrenador argentino Jorge Remigio Pautasso es el nuevo auxiliar técnico de los Bravos, quien llega al banquillo por decisión del entrenador Gabriel Caballero, respaldada por la directiva de FC Juárez.



“Estoy feliz de estar en esta ciudad y pertenecer al club de futbol de Juárez. A Gabriel (Caballero) lo conozco desde hace muchos años, hemos ido intercambiando ideas y fue él quien me ofreció la oportunidad de integrar su cuerpo técnico. Fue una grata noticia para mí y automáticamente le dije que sí”, comentó ayer en su presentación.



Pautasso se mantuvo como auxiliar de Gerardo ‘Tata’ Martino de 1998 a 2016. En ese lapso estuvo en el banquillo del club Barcelona de España.



El técnico de 57 años de edad, cuenta con una larga trayectoria internacional, y durante 18 años fue el asistente del actual estratega de la Selección Nacional Mexicana. Junto a Martino pasó por la banca de la Selección Nacional de Paraguay y la Selección Nacional de Argentina.



Consiguió títulos con Libertad (Paraguay), Cerro Porteño (Paraguay), Newells Old Boys (Argentina), además de la Supercopa de España con el Barcelona.



Como director técnico este año dirigió al Melgar de Perú en la Copa Libertadores 2019, y ahora se integra al cuerpo técnico de Caballero, a quien lo une una larga amistad, e incluso fueron compañeros de equipo cuando ambos coincidieron en Central Córdoba de Argentina.



“Voy a colaborar en lo máximo para que a Gabriel le vaya lo mejor posible, a él y a todo el cuerpo técnico y por ende al club le va ir bien. Vengo a trabajar, sumar y aportar mi experiencia a favor del club”, mencionó el originario de Rafaela, Argentina.



“Sé que el club está en busca de progresar, de tener un proyecto a mediano y largo y plazo, eso a mí me gusta", dijo.

Equipos como auxiliar técnico:



Almirante Brown de Arrecifes de Argentina



Platense de Argentina



Instituto de Argentina



Libertad de Paraguay



Cerro Porteño de Paraguay



Colón de Argentina



Libertad de Paraguay



Newell’s Old Boys de Argentina



Barcelona de España



Deportivo Cali de Colombia







A nivel selección:



Selección de Paraguay (2006-2011)



Selección de Argentina (2014-2016)







Como director técnico



FBC Melgar de Perú

