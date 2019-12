Asume mando Amparán

Cortesía FC Juárez femenil



miércoles, 11 diciembre 2019 | 06:00

Como hombre institucional y convencido de que los cambios son para favorecer el desarrollo del club, el entrenador Gabino Amparán ayer tomó las riendas del equipo Bravas de Juárez.



En octubre pasado Amparán fue presentado como director técnico de Bravos de la categoría Sub-17, en sustitución de Omar Gómez.



El lunes anterior la directiva decidió ponerlo a dirigir al grupo femenil, que estaba a cargo de David Aponte, quien ahora estará al frente de la Sub 17.



“Es una oportunidad más que tenemos para servirle al club, nosotros como miembros de un club al que pertenecemos, pues estamos siempre al servicio de la institución y la institución decide que tome las riendas del equipo femenil, lo asumo bien con responsabilidad, con gusto, así como hice con la Sub-17 que estaba trabajando muy bien y contento”, comentó.



Gabino se integró a la estructura deportiva de la institución fronteriza y días después tuvo como debut el duelo de la fecha 15 del Apertura 2019 en contra de Chivas. Hoy está ante un nuevo reto, que seguramente le demandará toda su experiencia.



“Hay que tener capacidad de adaptación y con todo gusto entro a esta nueva empresa que se me hace muy interesante, que además tiene una proyección impresionante, que tiene un futuro también impresionante. Me sorprendí hoy –ayer– que fue mi primer entrenamiento de la capacidad de las chicas, de toda la voluntad y el deseo de ser mejor y aprender, definitivamente eso será clave para que nosotros podamos aspirar a cosas mucho mejores”, expresó.



Amparán Martínez dirigió en Primera División a Indios de Juárez, de 2009 a 2010 y fue auxiliar técnico en Estudiantes Tecos y Potros UAEM.



“El futbol femenil es algo que viene en un crecimiento muy agigantado y nos seguirá sorprendiendo ese desarrollo. Mi referencia del nivel alto y competitivo fue la final (Tigres contra Monterrey), sobre esa referencia tenemos que diagnosticar ahora con lo que tenemos aquí y lo que pueda seguir llegando para fortalecer el equipo y poder competir con cualquier rival”, explicó.