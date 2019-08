Marco Tapia / El Diario



Apuntan a La Máquina Buscan Bravos mantener el galope en duelo ante Cruz Azul Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 10 agosto 2019 | 06:00

Los Bravos de Juárez buscarán mantener el galope en la Liga MX cuando desafíen esta tarde a Cruz Azul en actividad de la cuarta fecha del Apertura 2019.



Celestes y fronterizos se encontrarán en la cancha del Estadio Azteca a partir de las 4 p.m.



El conjunto juarense no la tiene nada fácil, ya que enfrentará a un rival que no sólo está urgido de puntos, sino que tiene la premura de brindar una buena actuación ante sus seguidores, luego de perder 3-0 ante Querétaro en su más reciente partido y de ser empatado de último minuto por Toluca en su más reciente juego, disputado en el Coloso de Santa Úrsula.



Bravos llega a la confrontación precedido de una victoria de 2-0 sobre los Diablos Rojos, sin embargo cayó en las dos primeras jornadas de visitante ante Atlas (1-0) y con Santos (3-0).



“Estamos bien, la verdad bastante bien; después del triunfo uno se siente más confiado y nos preparamos de la mejor manera para este compromiso”, comentó Víctor Gustavo Velázquez, defensa del equipo fronterizo.



Hasta antes del inicio de la cuarta jornada, el equipo juarense se ubicaba en el lugar 14 de la tabla general, con una cosecha de tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas; tiene dos goles a favor por cuatro en contra.



La Máquina por su parte registra solamente dos unidades, mismas que alcanzó gracias a dos empates (Necaxa y Toluca); el sábado anterior perdió 3-0 en su visita a La Corregidora.



“Para nosotros siempre será positivo mantener el arco en cero y para eso trabajamos durante la semana”, dijo el defensivo paraguayo.



Como lo anticipó durante la semana el entrenador Gabriel Caballero, que no utilizará en Liga el mismo cuadro que participe en Copa MX, es muy probable que repita la alineación que utilizó ante Toluca, con una variante en la zaga central con el regreso de Jonathan Lacerda.



“Cruz Azul es un club muy grande, por lo tanto va a ser un partido muy difícil, muy lindo para nosotros por jugar en el Estadio Azteca, donde todos los jugadores quieren algún día estar”, expresó Velázquez Ramos.



El club capitalino es al primero de los llamados ‘cuatro grandes’ que enfrentará el equipo juarense desde que llegó al máximo circuito.



“Se armó un buen grupo y por ello tenemos una linda competencia entre nosotros, el equipo cuenta con muy buenos jugadores y cada uno de ellos pelea por ser titular. Estamos bastante bien”, aseveró el jugador sudamericano.



Después de su juego en contra de Cruz Azul, para la jornada seis Bravos recibirán a Querétaro el domingo 18 de agosto.