Cortesía Bravas FC Juárez



Apuntalarán a Bravas Reforzar a la escuadra que finalizó en el penúltimo lugar en el Apertura 2019 es una prioridad para la directiva del FC Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 06 diciembre 2019 | 06:00

Para Eliud Ruiz, director de fuerzas básicas de Bravos, los refuerzos para el equipo femenil son un tema prioritario del club después de lo que aconteció la temporada pasada en la que debutó en Liga MX y el desempeño del grupo no se distinguió por los buenos resultados.



“Juan Ángel Solís es el que está al pendiente del desarrollo de este equipo, pero hay una relación muy directa con él, estamos al pendiente de sus necesidades. La intención es reforzarlo con jugadoras de otros equipos, ya que de alguna manera la gente se ha identificado con este grupo femenil”, comentó Ruiz.



“No nos fue nada bien el torneo pasado, fue todo muy rápido, pero no es ninguna justificación, por lo mismo queremos darle a la gente un espectáculo de calidad y sentimos que la femenil ha hecho una buena química con la afición y eso nos compromete más a mejorar la calidad del espectáculo”, añadió el directivo.



Por lo pronto las Bravas entrenan a doble sesión de manera intensa.



Las dirigidas por David Aponte saben que es ahora o nunca donde se puede perfeccionar su trabajo y dar un paso en su intención de que no se repita lo ocurrido la campaña pasada en donde los resultados no acompañaron al equipo.



“La verdad es que estamos formando un buen equipo, que está entendiendo muy rápido lo que queremos plasmar en la cancha, creo que tenemos una revancha con la gente, creo que se ha trabajado muy bien la pretemporada como en tema físico como en tema técnico, esperando a seguir haciendo bien las cosas”, expresó Aponte de la Rosa.



El técnico parralense señaló que la evolución de las jugadoras en esta etapa de pretemporada va por buen camino.



“Se puede trabajar mucho por el tema mental que también fue una parte que nos faltó mucho. Es importante que las muchas estén centradas y comprometidas, que sepan a lo que se va a jugar, que sepan lo que va a venir y sobre todo el tema táctico y técnico que también creo eso nos faltó en la primera etapa. Este tiempo nos da un ligero periodo para poder trabajar ese tipo de cosas y que obviamente en base a la gente que llegara y la gente que esta, pues se va viendo una mejoría en el equipo”, sentenció.