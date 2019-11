Cortesía FC Juárez femenil



Aprueba rendimiento Para David Aponte, entrenador de FC Juárez femenil, el balance de la escuadra local durante el agonizante Apertura 2019 es bueno Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 06 noviembre 2019 | 06:00

A punto de que culmine su primera intervención en la Liga MX femenil y preparando el cierre del Apertura 2019 para recibir a las Águilas del América en la jornada 19, para el entrenador David Aponte las Bravas de Juárez hicieron un buen torneo.



“Me parece que el balance es bueno, creo que se hicieron buenos partidos ante rivales que no eran fáciles y poco a poco las muchachas entendieron la manera en que queríamos jugar, el modo en el que teníamos que enfrentar los partidos y me voy contento, no me voy satisfecho, pero creo que hicimos cosas buenas, sobre todo en la formación de las jugadoras, teniendo en cuenta que algunas venían de cero”, comentó el estratega de la escuadra femenil.



A falta de 90 minutos para despedir el primer torneo en el máximo circuito del futbol mexicano, Aponte dijo sentirse tranquilo y con la esperanza de que el próximo semestre será muy distinto.



“Me voy tranquilo e intentaremos planear una buena pretemporada para el siguiente torneo”, aseveró el estratega.



En su más reciente encuentro, celebrado en casa, las Bravitas empataron sin goles con Querétaro, con lo que llegaron a siete puntos en la temporada. “En esta semana más que nada se ha platicado con ellas y se ha insistido en que debemos cerrar bien el torneo, terminar dignamente y tratar de darle una alegría a la afición que nos acompañó durante todas estas semanas”, mencionó el director técnico.



Este viernes el conjunto juarense recibe a las Águilas del América, un equipo que viene de empatar a uno con Cruz Azul y que se encuentra en la cuarta posición de la tabla general.



“El rival no será sencillo, pero se le puede sacar los tres puntos, además de la satisfacción que para nosotros puede significar un triunfo ante este club, que sabemos que ya está calificado. Siempre jugar ante el América es un aliciente más y con esa idea lo vamos a enfrentar”, declaró Aponte.



Después del viernes el equipo romperá filas el sábado, se les darán algunos días de vacaciones al grupo, para inmediatamente comenzar con la pretemporada y conjuntar el plantel.



“Si me toca seguir al frente del equipo, el siguiente torneo hay que apuntalar algunas posiciones y hacer una buena pretemporada, porque en este torneo nos costó mucho el tema físico y una buena pretemporada nos dará ese extra que nos faltó al final de los partidos, esos detalles físicos al final del segundo tiempo”, aseguró.