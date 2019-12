Apoyan reducción de extranjeros A favor de la reducción de extranjeros, pero que sea de forma gradual, es la postura por parte de la directiva de los Bravos de Juárez, luego de la iniciativa que presentó el seleccionador nacional Gerardo ‘Tata’ Martino Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

“Yo sí estoy de acuerdo en que se haga (reducción de extranjeros) pero que sea gradual, fue parte de lo que nosotros aportamos como club y Gerardo Martino también lo vio así, porque esa es la propuesta que él hizo al futbol mexicano, de que sea gradual”, declaró Álvaro Navarro, presidente deportivo del equipo.



El directivo de Bravos reiteró que están de acuerdo en ese punto de que la reducción sea gradual y no de un solo golpe.



No se puede llegar de la noche a la mañana a siete jugadores formados fuera de México.



En la pasada asamblea de sueños, los clubes apoyaron y decidieron que a partir de junio próximo, cuando inicie el Apertura 2020, sólo se puedan registrar 11 jugadores no formados en México y nueve en la cancha.



“Si no es así, una institución como la de nosotros se ve en desventaja, porque Chivas puja fuerte, porque hay equipos que no sueltan a los jugadores y no vamos a tener un equipo competitivo. Al final, estamos a favor de la formación de jugadores mexicanos, pero que tengamos tiempo de aquí a tres años de tener nuestros propios jugadores hechos en México para compensar esa parte”, dijo.



Fue el propio director técnico de la Selección Nacional Mexicana quien expresó su deseo de que exista una reducción de extranjeros en el futbol mexicano.



La reducción se dará de forma paulatina con el pasar de los torneos, ya que se estableció que para la temporada 2021-2022 baje el número a 10 registrados y ocho en la alineación, y un año después sean nueve los extranjeros registrados y siete en el campo.



“Para este torneo próximo ya viene uno o dos mexicanos con nosotros, lo haremos gradualmente, en lo que traigamos y en lo que formemos, pero el tiempo nos va a alcanzar para bien”, puntualizó.