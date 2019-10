Marco Tapia / El Diario



Amuleto de FC Juárez El futbolista argentino Mauro Fernández ha marcado dos goles muy significativos para Bravos en el Apertura 2019

sábado, 26 octubre 2019

Mauro ‘Rayo’ Fernández ha metido solamente dos goles en el Torneo Apertura 2019, pero esas dos anotaciones tienen una carga emocional distinta a las otras ocho que ha conseguido el equipo Bravos de Juárez en la Liga MX.



El valor que encierra esos dos goles, que hasta el momento tiene el jugador argentino, los coloca en una vitrina que resulta histórica para el club juarense.



Mauro marcó el primer gol en la historia de Bravos en Primera División el domingo 4 de agosto de 2019 contra los Diablos Rojos de Toluca, cuando se celebró la tercera jornada de la presente temporada y primera en casa. Ese partido lo ganó Juárez 2-0.



El pasado sábado 19 de octubre en el estadio Hidalgo, Fernández hizo el gol con el que el conjunto fronterizo se agenció su primer triunfo fuera de casa, al imponerse 1-0 a Tuzos del Pachuca.



“Satisfecho con lo que he conseguido con estos dos goles, sobre todo porque el partido en Pachuca nos agenciamos la victoria y sabíamos que necesitábamos los tres puntos de visitante para salir de las últimas posiciones en la tabla general. Fue muy importante para nosotros para la institución, cuerpo técnico y afición”, comentó el mediocampista de Bravos.



Hasta el momento Mauro ha jugado 11 de los 13 partidos que ha disputado el cuadro juarense en el máximo circuito. En las 11 confrontaciones ha sido titular y ha sumado un total de 879 minutos.



“Hubieron muchos partidos en los que hacíamos las cosas bien y en los últimos minutos siempre se nos escaparon puntos y en esta ocasión contra Pachuca se vio reflejado el compromiso que nunca falta y la concentración, por eso nos vimos bien hasta el último minuto”, aseguró.



El jugador argentino llegó a Bravos en el Apertura 2016 en la Liga de Ascenso, pero logró marcar su primer gol con el uniforme del club fronterizo hasta el Clausura 2017, en el juego que Bravos venció de visitante 2-1 a Tampico Madero.



“Ha sido muy lindo ser ese jugador que brinda este tipo de satisfacciones. La gente me ha tratado muy bien, esta directiva fue la que me abrió la puerta para llegar a México y estoy muy agradecido con ellos, por eso siempre es bueno, al lugar a donde uno llega, hacer las cosas bien”, expresó ‘Rayo’.



Por lo pronto son ocho goles los que ha hecho Mauro como jugador del club juarense, todos en Liga.



“Ahora viene Chivas, un grande del futbol mexicano, pero nosotros tenemos que salir a jugar el partido como lo venimos haciendo, para seguir sumando y seguir escalando posiciones”, sentenció.