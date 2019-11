Alejandro Martell / El Diario



Amparán busca refuerzos Después del silbatazo que puso fin al primer torneo en el que participa el equipo Bravos de Juárez de la categoría Sub-17, el grupo rompió filas, pero el cuerpo técnico sigue trabajando de cara a la pretemporada Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 27 noviembre 2019 | 06:00

Después del silbatazo que puso fin al primer torneo en el que participa el equipo Bravos de Juárez de la categoría Sub-17, el grupo rompió filas, pero el cuerpo técnico sigue trabajando de cara a la pretemporada que tiene como objetivo llegar en un buen ritmo al Clausura 2020.



“Dentro de la propuesta que yo he hecho, obviamente dependerá de la directiva, está un período de pausa, unas vacaciones de 10 días, para luego regresar nuevamente a la realización de exámenes físicos, médicos, y unas evaluaciones que estoy solicitando para tener referencias de cómo llegan los muchachos y qué nivel de jugadores tenemos en los diferentes aspectos, como físico, psicológico y futbolístico”, comentó el entrenador Gabino Amparán.



Después de 18 partidos, Bravos terminó con un triunfo, cuatro empates y 13 descalabros, con 26 goles por 50 en contra.



“Tendremos tiempo para desarrollar otro tipo de cosas que faltan, que en ocasiones en el caminar de la competencia no da la posibilidad porque estamos más empeñados en la preparación de los partidos, y hay otros factores y aspectos que se quieren desarrollar y no se pueden”, explicó.



Ayer por la mañana, Gabino y su auxiliar técnico estuvieron presentes y tomaron nota de la continuación de las visorías que esta semana comenzó el FC Juárez para las categorías Sub-17 y Sub-20.



“Ya no son visorías abiertas, ésas ya se desarrollaron antes de que comenzara el torneo que recién terminó. Son visorias más directas y específicas con algunos grupos de jugadores que ya se tienen localizados de aquí de la ciudad o de otras partes del estado, algunos de ellos ya se han desempeñado en otros equipos y pueden venir a reforzar las filas nuestras”, manifestó el entrenador.



Amparán aseguró tener en claro las posiciones que se deben reforzar.



“Lateral izquierdo, ya que solamente tengo uno, y siempre es bueno tener más de uno en cada posición para que compita. También sólo tengo un contención y hay que reforzar en esa área”, puntualizó el estratega.